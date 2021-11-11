獅子座流星雨即將於18日凌晨達到極大期，估計每小時約15顆流星。但台北天文館表示，18日當天將受到月光影響，建議可提早於本周六、日的凌晨，月亮在午夜落下後，至曙光前觀賞。

天文館表示，獅子座流星雨將再次於18日凌晨達到極大期，估計每小時約15顆流星，但是當晚為盈凸月，受到月光影響，只能看見較明亮的火流星。

天文館表示，18日前後一周都在流星雨期間，18日以後月亮將愈來愈晚升起，影響愈大，因此建議民眾提早至13、14日的凌晨，於月亮在午夜落下、曙光前這段時間觀賞，天文館並將於全國多處觀星條件極佳的地點，進行流星直播，讓民眾在家也可以欣賞星空美景。

天文館表示，獅子座流星雨是最受注目流星雨之一，它的母彗星是每隔33年回歸的譚普-塔托彗星（55P／Tempel-Tuttle），每當母彗星通過近日點時，都會在其軌道上留下大量殘餘物質，當地球穿越濃密彗星物質區域時，便會出現高達每小時數千顆以上的流星暴。

天文館指出，上次獅子座流星暴發生在2001年，2033年也可能再出現每小時超過數百顆流星的盛況。此外，獅子座流星雨也以高速聞名，流星速度高達每秒約71公里，因此有機會看到許多明亮有尾痕的火流星。