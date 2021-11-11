2020年出版的傳記《尋找自由：哈利與梅根，以及現代王室家族的形成》揭露哈利與梅根的私生活及與英國王室的衝突內幕。

英國作家於2020年8月出版的震撼傳記《尋找自由》大爆威廉與哈利的兄弟矛盾、梅根與父親的糾葛，哈利與梅根先前否認曾接受過作者訪問，不過梅根昨（10）日坦承，傳記撰寫時有指示幕僚提供相關資訊，聲稱自己「忘記了」。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國作家斯考比（Omid Scobie）、杜然德（Carolyn Durand）於2020年8月出版哈利與梅根的傳記《尋找自由：哈利與梅根，以及現代王室家族的形成》（Finding Freedom: Harry and Meghan and the making of a Modern Royal Family），書中大爆兩人的私生活細節、威廉不喜歡梅根等兄弟矛盾、梅根因為婚禮上配戴的皇冠與女王摩擦、梅根與父親湯瑪斯馬克爾（Thomas Markle）的衝突等英國王室內幕，在當時引發軒然大波。

哈利與梅根當時聲稱未接受作者專訪，作者也強調是透過訪談兩人身邊友人完成傳記，不過書中揭露的細節也讓外界懷疑兩人是否有「授權友人說話」。

同一時間，《星期日郵報》（Mail on Sunday）也報導一系列文章，公開梅根與父親湯瑪斯的私人信件，導致梅根控告《星期日郵報》侵犯隱私，《星期日郵報》在訴訟中主張梅根允許《尋找自由》作者及美國《時人雜誌》（People）聽取簡報，以報導有利於她的故事。

這起訴訟也衍生出其他爭議，雖然哈利與梅根聲稱沒有和傳記作者接觸，但是他們的前通訊秘書卡納夫（Jason Knauf）出庭作證時表示，傳記撰寫時，他曾多次與梅根「直接討論或透過電子郵件溝通」；與作者會面提供背景資訊時，梅根也事先提供希望與作者們分享的幾個要點。

這些信件顯示，哈利與梅根曾與王室幕僚討論，是否要直接與作者接觸，卡納夫指出放任作者和兩人的友人們交流「不是好主意」，他提議自己主動和作者會面，以提供正確資訊及背景，並且在信中附上作者們希望談論的19個問題。

哈利與梅根都同意他的作法，卡納夫作證指出，梅根回信時還特別提醒幾個「她希望我和作者們分享的簡報要點」，19個問題中，梅根在其中5個記下評論，其中一個問題形容梅根和同父異母的兄弟姊妹已經「沒有關係」，她註解因為相差16歲，目前仍有「最低互動」。

梅根的回覆一共長達2頁。

哈利則回信詢問：「你是否打算讓他們了解過去2年她是怎麼過的？媒體攻擊、網路霸凌、操縱湯瑪斯等等，就算他們不想用，他們也應該知道身陷其中的人的感受。你有打算告訴他們嗎？還是我可以嗎？」

卡納夫回信表示：「當然，我從沒停止這麼做。」

《星期日郵報》的委任律師凱迪克（Andrew Caldecott）表示：「這些證據顯示梅根從不羞於向作者提供私人資訊。」

針對卡納夫的證詞，梅根昨日提供證詞，坦言「忘記」曾授權卡納夫向作者進行簡報，並且為誤導法庭道歉。

「我接受卡納夫確實在我知情的情況下提供部份資訊給作者」，不過她也強調不清楚卡納夫確切提供多少訊息，堅稱和卡納夫分享的資訊並不特別或是獨家。她向法庭道歉不記得這些信件交流，強調沒有要誤導審判。