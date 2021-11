2020年出版的傳記《尋找自由:哈利與梅根,以及現代王室家族的形成》揭露哈利與梅根的私生活及與英國王室的衝突內幕。

英國作家於2020年8月出版的震撼傳記《尋找自由》大爆威廉與哈利的兄弟矛盾、梅根與父親的糾葛,哈利與梅根先前否認曾接受過作者訪問,不過梅根昨(10)日坦承,傳記撰寫時有指示幕僚提供相關資訊,聲稱自己「忘記了」。

綜合英國《衛報》(The Guardian)、《每日郵報》(Daily Mail)報導,英國作家斯考比(Omid Scobie)、杜然德(Carolyn Durand)於2020年8月出版哈利與梅根的傳記《尋找自由:哈利與梅根,以及現代王室家族的形成》(Finding Freedom: Harry and Meghan and the making of a Modern Royal Family),書中大爆兩人的私生活細節、威廉不喜歡梅根等兄弟矛盾、梅根因為婚禮上配戴的皇冠與女王摩擦、梅根與父親湯瑪斯馬克爾(Thomas Markle)的衝突等英國王室內幕,在當時引發軒然大波。

哈利與梅根當時聲稱未接受作者專訪,作者也強調是透過訪談兩人身邊友人完成傳記,不過書中揭露的細節也讓外界懷疑兩人是否有「授權友人說話」。

同一時間,《星期日郵報》(Mail on Sunday)也報導一系列文章,公開梅根與父親湯瑪斯的私人信件,導致梅根控告《星期日郵報》侵犯隱私,《星期日郵報》在訴訟中主張梅根允許《尋找自由》作者及美國《時人雜誌》(People)聽取簡報,以報導有利於她的故事。

這起訴訟也衍生出其他爭議,雖然哈利與梅根聲稱沒有和傳記作者接觸,但是他們的前通訊秘書卡納夫(Jason Knauf)出庭作證時表示,傳記撰寫時,他曾多次與梅根「直接討論或透過電子郵件溝通」;與作者會面提供背景資訊時,梅根也事先提供希望與作者們分享的幾個要點。

這些信件顯示,哈利與梅根曾與王室幕僚討論,是否要直接與作者接觸,卡納夫指出放任作者和兩人的友人們交流「不是好主意」,他提議自己主動和作者會面,以提供正確資訊及背景,並且在信中附上作者們希望談論的19個問題。

哈利與梅根都同意他的作法,卡納夫作證指出,梅根回信時還特別提醒幾個「她希望我和作者們分享的簡報要點」,19個問題中,梅根在其中5個記下評論,其中一個問題形容梅根和同父異母的兄弟姊妹已經「沒有關係」,她註解因為相差16歲,目前仍有「最低互動」。

梅根的回覆一共長達2頁。

哈利則回信詢問:「你是否打算讓他們了解過去2年她是怎麼過的?媒體攻擊、網路霸凌、操縱湯瑪斯等等,就算他們不想用,他們也應該知道身陷其中的人的感受。你有打算告訴他們嗎?還是我可以嗎?」

卡納夫回信表示:「當然,我從沒停止這麼做。」

《星期日郵報》的委任律師凱迪克(Andrew Caldecott)表示:「這些證據顯示梅根從不羞於向作者提供私人資訊。」

針對卡納夫的證詞,梅根昨日提供證詞,坦言「忘記」曾授權卡納夫向作者進行簡報,並且為誤導法庭道歉。

「我接受卡納夫確實在我知情的情況下提供部份資訊給作者」,不過她也強調不清楚卡納夫確切提供多少訊息,堅稱和卡納夫分享的資訊並不特別或是獨家。她向法庭道歉不記得這些信件交流,強調沒有要誤導審判。