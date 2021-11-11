在這個資訊爆炸的時代，想要成為名人或許只要長得漂亮、有特色，就能靠著社群媒體紅起來，但想要成為一線大明星卻需要點運氣。就像是楊冪身邊的助理徐小颯，過去只能擔任打理藝人的工作行程，如今卻搖身成為女星。

徐小颯擁有甜美的外表與清新的氣質，從北京電影學院畢業後，便打算往演藝圈發展，無奈沒有任何背景的她一直沒有機會出頭，只好在公司裡擔任「楊冪助理」的打雜工作，當時大她1歲的楊冪雖還沒有像現在這般大紅大紫，但仍需要助理在一旁協助並安排工作行程，而沒有演出經驗的徐小颯則是擔任那個角色，但她沒有因此失落，也從來沒有放棄過自己，在當助理的期間仍不斷充實自己，學習演戲的技巧，並慢慢在演藝圈中累積人脈。

最後，終於在2010年的某一天陪楊冪去試鏡時，意外被導演李少紅相中，在他所執導的古裝大戲《紅樓夢》中獲得演出，精湛的演技讓她開始受到矚目，逐漸在網路上累積人氣。

徐小颯2010年因演出《紅樓夢》而受到關注。（圖／微博）

之後徐小颯又在《三十歲，你好》、《香山奇緣》、《水男孩》、《七月與安生》等多部電視劇中演出，自然又細膩的演技受到觀眾喜愛，也讓她開始嚐到走紅的滋味，目前已累積超過20多部戲劇作品，吸引大批粉絲的喜愛。而她勵志的故事也鼓勵到不少人，現在依然在網路上不斷轉發。