根據晨星（Morningstar）關於亞洲（日本除外）可持續發展基金的最新資料，除日本外的亞洲地區第三季度淨流入資金強勁，達到81億美元，其中有76美元來自大陸的貢獻，而且大陸ESG基金資產在第三季度強勁增長33％，達到475億美元。

晨星中國基金研究助理分析師陳丹彤表示，今年以來，中國投資者對ESG基金表現出越來越大的興趣，特別是在可再生能源和低碳產品方面，這是因為大陸政府繼續踐行到2030年達到排放峰值和到2060年實現碳中和的承諾。許多大陸基金公司將碳中和視為長期增長主題之一，因此，已經推出氣候意識基金或將其提上日程，以滿足日益增長的需求。

晨星基金表示，除日本外的亞洲地區第三季度淨流入資金強勁，達到81億美元，其中有76美元來自大陸的貢獻，大陸新推出的基金淨流入12億美元，而現有的兩檔大陸配置基金（Orient Secs Green Energy Car allocation和UBS SDIC New Energy Mix）在第三季度吸引了超過10億美元的資金流入。

晨星基金也表示，在第三季有34檔新基金推出，其中20檔是來自中國。在中國新推出的20檔ESG基金中，有9檔是股票型ETF，反映了在中國被動投資的快速發展。中國推出的大多數可持續發展基金都聚焦於氣候相關主題；這與政府為實現碳減排目標所做的努力相一致，其中就包括在2021年7月啟動全國碳交易市場。這也促使投資者對中國的新能源和低碳產品產生了濃厚的興趣。