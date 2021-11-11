陳姓男子和林姓女友租屋涉嫌分裝毒品咖啡包，賣給下游蘇姓藥頭，再轉賣給其他藥腳，警方向上溯源，共查扣毒品咖啡包200包、K他命以及攪拌器、封口機等分裝工具，警方迅速制服陳男，衝入屋內查扣毒品，3人全被依毒品危害防制條例移送法辦。

警方查扣大批毒品及分裝工具。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

刑大隊偵查第四隊表示，22歲的蘇嫌日前遭保大特勤中隊查獲114包毒品咖啡包，因從事販毒牟利，認定犯行重大，即報請臺灣高雄地方檢察署指揮偵辦。沒想到交保後，蘇嫌仍不悔改，繼續從事販毒工作，警方19日發動第一波搜索，查獲蘇姓犯嫌到案，查扣100包毒品咖啡包及3包K他命等證物。

警方持續向上追查上游藥頭，經專案小組多日跟監、埋伏，掌握26歲的陳姓男子、22歲的林姓女子這對男女朋友販毒事證後，向法院聲請搜索票核准，9日前往藏匿處所執行搜索，在社區大樓一樓抓到陳男，壓制過程中他還一度抵抗，在門口大吼大叫，大喊「不要抓我」，疑似想通知房內的女友趕緊滅證。

警方入內後，發現該處所用來分裝毒品使用，現場查扣100包毒品咖啡包、5包K他命、乾燥大麻花1小包、搖頭丸1粒、K菸1支、果汁粉3包、攪拌器1組、封口機1台、夾鏈袋1批、咖啡包外包裝2批、K盤4組、電子磅秤4台、子彈1顆、點鈔機1台、新臺幣1800元、3支手機等證物。3人被依毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

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