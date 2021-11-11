「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲平台（下簡稱GeForce NOW）正式上線一周年之際，台灣大哥大重磅宣布聯手凱擘大寬頻，以全球首創、透過數位有線電視A1 Box開放平台將雲端遊戲帶入家戶的全新商業模式，開創遊戲產業新局。

台灣大表示，11日起，玩家們只要新申辦或打開家中的凱擘大寬頻A1 Box，透過電視專屬通道申請，免下載、免安裝，即可暢玩GeForce NOW上千款遊戲，不受螢幕大小、形式或平台等限制，打造最完美的跨螢遊戲體驗。

台灣大哥大總經理林之晨表示，5G時代娛樂形態正經歷巨幅改變。遊戲在過程中，將從下載進化為串流，也就是所謂雲端遊戲。台灣大與NVIDIA合作研發的GeForce NOW上線後持續成長，累積會員已超過十萬，每月平均遊玩時間穩定成長。

林之晨指出，在GeForce NOW於台灣上市一週年的此刻，台灣大與凱擘大寬頻聯手，透過A1 Box的再進化，讓玩家可以在自己家裡的數位有線電視，透過50吋、甚至80吋大螢幕上，暢玩雲端遊戲帶來的3A大作，加上立體聲環繞音響，感受極致的視聽震撼，完全不用購買昂貴顯卡、下載安裝、等待更新、擔心硬體規格或容量不足，還可以隨時轉換到筆電、平板、手機上繼續玩。

林之晨說，這個合作案開啟了台灣雲端遊戲進駐電視大螢幕的新時代，同時展現台灣大與凱擘聯手研發超5G應用的實力。未來台灣大將持續與更多國際一流服務、內容合作，整合集團資源，為用戶Open Possible，精彩豐富每一天的影音娛樂生活。

台灣大哥大新媒體服務副總經理李芃君指出，GeForce NOW降低遊戲入門的硬體門檻，擴大高階遊戲的普及率，對於產業生態帶來極大的變革與驅動力，目前平台支援的遊戲數量已超過千款。為了讓家戶玩家都能體驗GeForce NOW的魅力，台灣大與凱擘大寬頻升級影音串流低延遲技術，再結合既有優質的光纖上網服務，讓凱擘A1 Box成為台灣率先通過NVIDIA認證的本土數位視訊平台。玩家只要開啟電視，就能透過大螢幕暢玩精彩刺激的雲端串流遊戲，所有遊戲不僅免下載、免安裝，還可跨裝置、跨平台體驗，全家人一起享受高畫質、高網速的飆玩快感。

GeForce NOW即日起於凱擘大寬頻A1 Box正式上線，註冊流程簡便，首先打開A1 Box進入雲端遊戲館，點選遊戲海報開啟雲端遊戲，登入GeForce NOW app後掃描QR Code，選擇台灣大哥大及居住地所屬數位有線電視系統台，填寫用戶資料並取得遊戲平台帳號後，即可任玩多款遊戲大作。此外，台灣大哥大旗下台灣大寬頻也同步上架GeForce NOW，並推出光纖上網搭配GeForce NOW優惠方案。

新用戶申辦凱擘大寬頻120M（含）以上光纖上網指定方案，立即升級A1 Box及藍牙聲控遙控器，享GeForce NOW白金方案前6個月免費玩，限時加碼領羅技搖桿乙把，再送機上盒myVideo超值月租2年看到飽。

凱擘大寬頻既有用戶也可透過A1 Box直接訂購GeForce NOW，申辦月訂方案首月半價優惠149元（原價299元），選擇年訂方案月付只要149元。至11月30日，歡慶GeForce NOW上線一周年，台灣大也推出限時限量的年訂優惠1790元，每天只花不到5元，隨時暢玩千款遊戲、3A大作。