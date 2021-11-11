遠東SOGO百貨台北店周年慶11日開跑，五倍券帶動消費者自昨晚起即排隊搶貨，SOGO百貨董事長黃晴雯強調，今年周年慶除了最強優惠商品力，五倍券收單門檻也是業界最低，持2500即送250回饋，預期周慶首日業績上看11億元。

百貨三雄新光三越、遠百、SOGO將於本週起進入周年慶最後衝刺，托政府開放百貨商場試吃、試妝等利多，有助周年慶未拉抬上的化妝品業績再衝一波；SOGO中壢店10日率先起跑，化妝品整體衝出5％成長，SOGO台北店包括忠孝、復興、敦化等則是今日起跑，更有助買氣增溫。

黃晴雯表示，今年SOGO台北店在忠孝改裝、復興改裝等綜效挹注下，有望拉抬五倍券使用較去年三倍券倍數增長，以去年三倍券使用高達40萬人次，今年五倍券有望超越50萬人次，且除了實體百貨店業績增長，線上iStore所提供數位服務不輸電商，預計全檔iStore業績力拚10倍成長，挹注整檔周年慶業績上看110億、年增1.8%持續創新高。

而新光三越周年慶截至目前尚較去年同期持平，下周18日起包括台北站前店、台南西門店等四店同步開打周年慶，看好降溫及五倍券商機挹注，有望超越去年202億元新高目標。

新光三越指出，10月前兩波周年慶表現仍算不錯，在政府防疫措施陸續放寬、餐飲內用限制開放，明顯感受到人潮回籠，目前已經結束周年慶的分店，業績都還持續成長，來客數持續增加，買氣越到年底越旺，今年除了傳統的化妝品與精品銷售狀況仍然暢旺外，10月下旬傳出全球通膨海嘯，大小家電的表現更為突出，在預期「明年漲價」的心態下有提前換機潮，包括洗碗機、洗脫烘洗衣機都已經賣破2000台，而高階淨水機更賣破6000台，床墊與美髮器材也分別有1000與5000組的銷售表現。

遠百10月合併營收年增長5.09％，已擺脫疫情影響陰霾，累計前10月合併營收較去年同期減少4.99％；若是本業遠東百貨全台營業額單月10月仍較去年同期衰退2.27％，主要是去年基期高，而累計前10月全台業績則有4.94％衰退，至於轉投資SOGO百貨，則在台北忠孝店、復興店、高雄店等改裝效益與周年慶預購單挹注下，10月單月業績較去年同期成長三成，累計前10月業績則還有衰退2.76%。

遠百全台周年慶至今尚稱持平，且陸續在加碼，為衝刺最後一波，遠百Online線上週年慶比照實體百貨，即日起至12月6日，百貨服飾、超市餐飲單筆每滿5000送500實體電子抵用券，線上買、實體百貨使用，雙11期間再加碼，單筆消費滿1111有機會抽中1111元購物金，最高回饋可衝上32％，力拚周年慶全檔業績超越130億元。