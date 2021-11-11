日本新任外務大臣林芳正因親中立場引發關注，他昨天晚間上任後，今天上午舉行首場記者會，宣布請辭國會跨黨派親中組織「日中友好議員聯盟」會長職務，以避免不必要的誤會。

林芳正從2017年12月開始擔任「日中友好議員聯盟」會長，翌年5月訪問中國，與中共高層會談，多次進行議員外交。

傳出前首相安倍晉三與麻生太郎都不贊同林芳正擔任外相，認為在對中國關係上，會對國際社會釋放出錯誤訊息。

日本朝日新聞報導，林芳正今天上午舉行上任後首場記者會，宣布辭去「日中友好議員聯盟」會長職務，理由是「為了遂行身為外務大臣的職務，決定請辭以避免不必要的誤會」。

相關人士透露，林芳正昨天已請辭日中友好議聯會長。

記者會上媒體詢問，設想過會發生什麼誤會？為什麼理由請辭？林芳正則回應，各種意見他間接地透過媒體報導等方式得知；但林芳正並未提及提出「意見」的人士是誰。

自民黨內的保守派有聲音認為，林芳正與中國的關係過於親近，擔任外相可能會對中國轉為姑息。

林芳正說，會要求中國採取負責任的行動，這正是身為「知中派」的他所能做到的；將持續透過對話，合作解決共通的各項課題，深知對手總比不知對手來得好。

ABEMA TIMES報導，林芳正並表示，他將以「3個覺悟」展開外交工作，包括守護普世價值的覺悟、守護日本和平與安定的覺悟，以及主導國際社會、對人類有所貢獻的覺悟。

具體而言，日本將進一步強化美日同盟的遏阻力與對應能力、推動實現自由開放的印度太平洋地區，與美國、澳洲、印度、東協與歐洲等國強化合作等。（譯者：顧荃/核稿：張曉雯）1101111