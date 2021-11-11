德國政府周三表示，不會立即簽署聯合國氣候高峰會(COP26)的宣言，讓所有製造的汽車和貨車都是零排放，因為德國政府內部對於再生能源的燃料來源還是有不同的意見。

德國和中國、美國都是全球主要汽車生產國，三者都沒有簽署零碳排協議，即2035年對全球已開發市場、2040年對其他市場僅供應零碳排汽車的協定。

德國環境部發言人表示，同意德國到2035年的新車註冊只能登記零排放車，但是尚未就燃料來自再生來源的燃油引擎汽車，是否也納入解決方案之一，各部會仍未有一致性意見。環保部不認為來自再生能源的燃料是選項之一，其他部會則持開放態度。

另外，德國幾家大型汽車製造商皆支持向零排放汽車的目標邁進，但認為，各個市場地區對達到COP26目標的能力會有所不同。

福斯集團指出，每個地區朝向電動車的轉型速度都不同，要視地方的政治和再生能源電力供應情形而有所不同。

BMW指出，集團可以生產零排放汽車，但由於各地區市場的基礎建設開發存在不確定性，目前無法簽署該協定。

賓士汽車母公司戴姆勒，執行長Ola Kaellenius說，合成燃料可能會是邁向轉型的一個重要過渡基石。