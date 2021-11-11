總統接見「中華民國中醫師公會全國聯合會暨全國各縣市中醫師公會代表」(總統府提供)

國內中醫界研發的「台灣清冠1號」中藥方劑，為新冠肺炎治療模式帶來新契機。蔡英文今天表示，「清冠一號」授權的8家GMP中藥廠，已經取得外銷藥品許可證，加強版「清冠二號」也進入實驗階段，這是大家共同努力的成果。政府將持續推動中醫發展及疫情防堵，讓國家穩健前進。

蔡英文今天接見「中華民國中醫師公會全國聯合會暨全國各縣市中醫師公會代表」表示，疫情期間，中醫界研發的「台灣清冠1號」中藥方劑，為中西醫合作的治療模式帶來了新契機。

她注意到，「清冠一號」授權的8家GMP中藥廠，已經取得外銷藥品許可證，可以對全球疫情做出更大的貢獻。現在，加強版的「清冠二號」也進入實驗階段，「能有這樣的好成果，都是大家的共同努力，大家辛苦了」。

蔡英文感謝全國中醫界，成立「台灣中醫防疫醫療國家隊」，共同守護民眾健康。並指出，這幾年來，政府努力擴大中醫的醫療服務，除了將癌症、急症等疾病，納入健保給付的中醫專案試辦計畫，今年更將呼吸困難的西醫住院病患，納入中醫特定疾病輔助醫療計畫，也將全民健保「居家醫療整合照護計畫」，納入中醫服務。

她說，接下來不論是中醫的發展或疫情的防堵，政府都會持續跟大家一起努力。「台灣的挑戰真的很多，我們一定要穩住政策方向，才能讓國家穩健前進」。

蔡英文話鋒一轉又提到，12月18日的公投，將決定台灣將來重要的政策方向。從能源永續、供電穩定、經貿布局，再到民主的深化發展，每一項都攸關國家的未來，「請中醫師朋友繼續支持政府的立場，讓國家能夠永續發展」。也期盼共同為中醫的發展、台灣的前途繼續打拚。