日前披露的10月份美國消費者物價指數（CPI）年增達6.2％，創1990年11月以來最大漲幅。被稱為中南海智囊的香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年表示，為減緩通膨壓力，美國可能會下調或者取消對中國加徵的部分關稅。

據新京報貝殼財經11日報導，10月初，美國貿易代表戴琪提出「再掛鉤」說法，有觀點認為這透露出拜登政府的對中經貿政策基調，比川普政府更溫和、平衡、積極。「再掛鉤」表明既不脫鉤，也非維持現狀，而是在新的規則基礎上，發展出更為平衡的中美經貿關係。

對此，鄭永年認為，當前正值美國遇到供應鏈惡化、通貨膨脹上升等問題。戴琪這一言論並非為改善中美關係，而是為了美國利益。

鄭永年表示，在過去很長的一段時間，中美兩國緊密聯繫，包括中國物美價廉的商品出口到美國，減少美國很大一部分的通膨壓力，使美國物價保持穩定。

但從川普時代開始，美方看不到全球經濟互相依賴掛鉤，提出和中國脫鉤，加上疫情影響下導致貨櫃短缺、無人卸貨，以及寬鬆貨幣政策等因素，導致美國通膨攀升。他認為，為減緩通膨壓力，美國有可能取消或下調對中國消費品領域的加徵關稅。