10月以來國際金價呈現穩步走揚態勢，在11月初聯準會利率決策會議之後，金價進一步挺升，近日更站上每盎司1850美元關卡。法人表示，通膨相關數據左右黃金短線走勢。

聯準會公開市場委員會（FOMC）宣布啟動減碼購債的同時，試圖緩解市場對於升息的預期，使得金價有機會再冒出頭來，對於金價未來走勢，康和投顧總經理黃詣庭表示，通膨相關數據為左右黃金短線走勢的關鍵，若通膨數據維持高檔但未大幅超越預期，或通膨數據下滑，均有利於支撐金價進一步走高，反之，若通膨數據明顯高於預期，投資人將轉而預期聯準會將更進一步縮緊貨幣政策，進而為金價帶來壓力。

黃詣庭也指出，就技術面而言，金價自今年7月初以來均呈現震盪整理格局，短線上若能「有效」突破每盎司1837美元附近的壓力帶，則有機會向上挑戰每盎司1860美元附近。

富蘭克林證券投顧表示，通膨高漲下，近期包括美歐英澳等國央行利率決策會議聲明卻意外偏鴿，淡化短期內升息的可能性，牽動美元與公債殖利率回落，而物價數據盤踞多年高檔、通膨風險短期恐無緩解跡象下，具備抗通膨效果的黃金資產受到青睞，使金價連續五個交易日上漲，技術面上已突破1830~1835的阻力價位。

富蘭克林投顧說，著眼於推升物價的能源與大宗商品價格短線恐仍偏高、而供應鏈瓶頸亦尚待化解下，黃金資產的抗通膨與保值特性將獲凸顯，此外在傳統股債資產評價面偏高下，黃金亦具備評價面的相對優勢，穩健與積極型投資人可適度於投資組合中布局，提高資產配置的多樣性。

期元大S&P黃金ETF研究團隊則認為，雖然會後聲明顯示通膨已有脫離聯準會掌控跡象，不過美國距離就業極大化仍有一段距離，且升息無助於解決供應鏈瓶頸造成的通膨，因此聯準會表明QE減碼與升息沒有直接的連結，貨幣政策可能要等到明年第一季觀察狀況後才會做調整。在通膨無法抑止、升息仍未可見的情況下，黃金投資可望暫時擺脫實質利率預期走升的恐慌，短線金價下檔有撐。

期元大S&P黃金ETF研究團隊進一步表示，一旦聯準會將升息排上時程，黃金的評價壓力可能又將增加，因此，提醒投資人期信ETF持有的是期貨契約，依照指數編製規則將於期貨契約到期前把部位轉倉至其他月份，而不同月份的期貨價格可能不同，期信ETF的績效表現可能與現貨有所差異，投資人操作時應謹慎評估自身風險屬性與商品適合度，嚴設停損規劃。