鄰居說，張敦量早年較常看到出沒在工廠，後來就比較少看到，因為已經跟媽媽搬到台中很多年。（翻攝／吳建輝彰化傳真）

11日記者會上，張朝棟（右）強調會負起應該負的責任，對於兒子管教無方他需要負起全責。（吳建輝攝）

７日清晨台中西區宋姓男大生行經台灣大道與河南路口時， 因車禍遭開瑪莎拉蒂的車上3名男子毆打重傷，其中打人的主嫌是年僅23歲的張敦量， 11日張男父親「百桂食品」負責人張朝棟出面致歉，附近鄰居表示，對張男行徑早有耳聞，但問到張敦量為人時表示，「一定說好的阿」他們也怕打，相當耐人尋味。

攤開張敦量的過往，高二就曾有無照騎車遭警方攔檢拒停的紀錄，遭罰9萬元，當兵時還有恐嚇跟傷害前科，被罰拘役65天，換算罰金6萬5000元，這次又因為酒後與友人爆打宋姓男大生，遭檢警逮捕，事後還要父親出面道歉。

附近鄰居表示，張朝棟為人和善，常常捐助在地的社福團體，公司連續三年在過年期間，將所賣的果乾禮盒金額，每盒捐給家扶基金會5元，算是相當有愛心的人，張朝棟與太太離異多年，與長子在溪湖打拼，張敦量則是與媽媽搬到台中住十幾年，平常也鮮少看到張敦量回來。

「你問我一定說好的阿」鄰居說，張敦量早年較常看到出沒在工廠，後來就比較少看到，因為已經跟媽媽搬到台中很多年，現在出事了你問我張敦量怎麼樣，我一定說好的阿，我們也怕惹事。

11日記者會上，張朝棟強調會負起應該負的責任，對於兒子管教無方他需要負起全責，檢討是否因為管教太嚴導致兒子性格叛逆，而張敦量母親因心力交瘁沒有現身記者會，整天以淚洗面，最重要的是希望能與被害者表達心意，希望宋媽媽能給他機會當面道歉。