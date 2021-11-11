衛生福利部中央健康保險署今以「世代永續 健保相伴」專案影片，榮獲「2021第五屆資誠永續影響力獎─社會創新組銀獎」殊榮，為首次政府機關獲獎的最高獎項。該影片展現健保運用數位科技協助防疫，傳達解決社會議題及響應聯合國永續發展目標，本次獲獎彰顯國際肯定台灣的防疫成就，及健保永續守護國人健康所做的貢獻。

「資誠永續影響力獎」為資誠永續發展服務公司與坎城國際創意節台灣官方代表共同主辦，以「善用故事力，創造影響力」的核心理念，透過影片展現解決問題、帶來改變、發揮影響力，並呼應全球永續發展目標，今年邁入第五屆，將原先「資誠CSR影響力獎」擴大舉辦更名為「資誠永續影響力獎」，並新增「社會創新組」廣邀政府、社會企業等單位參與，健保署首次參賽就獲得政府單位最高榮譽銀獎肯定。

健保署參賽影片以「世代永續 健保相伴」為主題，闡述新冠肺炎疫情期間健保結合先進的科技之力所推動的防疫策略，首先於「健保醫療資訊雲端系統」建置「TOCC（旅遊史、職業別、接觸史及群聚史）」提示機制，讓第一線防疫人員及醫事人員可以查詢，以迅速採檢及通報，減少院內和社區感染擴散風險，打下台灣醫療第一線防護的基礎。

在疫情初始口罩供不應求時，健保署配合推動「口罩實名制」，協助民眾公平地取得口罩，對疫情的控制達到顯著的效果；另更推動「視訊診療」及「虛擬健保卡」，讓民眾不用擔心就醫時的群聚感染風險，在「全民健保行動快易通｜健康存摺App」中建置「COVID-19預防接種／病毒檢測結果」，提供疫苗接種及篩檢紀錄的中英文版查詢等功能；醫療院所方面也靈活運用健保資源來支援醫院防疫。

健保署李伯璋署長表示，運用數位科技因應疫情帶來的威脅及衝擊，完成防疫超前部署，將疫情對社會造成的影響降至最低，讓全民在面對嚴峻的疫情挑戰時，有最即時的支援工具，全面打造防疫保護網，台灣健保協助防疫成效全世界有目共睹，更呼應聯合國永續發展目標，確保台灣民眾健康生活及促進各年齡層的福祉。