鋼廠前三季獲利均大幅倍增成長，且10月營收仍有龍頭中鋼帶隊創新高，預期第四季營運維持高檔，加上美國的基礎建設計畫可望於明年逐步開展，鋼鐵股盤中買盤湧進，中鋼(2002)領軍，股價紛紛飆高。

不過，中國最大鋼廠寶鋼公布12月內銷盤價反轉開低，顯示中國第四季旺季需求不強，中鋼也將於下周開出12月內銷單月盤，目前市場預期中鋼力守平盤，是否會受到寶鋼開低盤影響，將受到市場關注。

寶鋼在經過多月平盤後，最新盤價反轉開低，12月指標鋼品熱軋每噸跌人民幣500元。中鋼10、11月盤價均以平盤開出。原先市場預期，中鋼12月會堅守平盤，但是否因為寶鋼降價而有壓力，仍待中鋼下周開盤。

但說到鋼廠基本面，以中鋼為代表，不但前三季營收及獲利創新高，且中鋼昨日公布10月營收也再創新高；受惠鋼市榮景，今年鋼鐵產業中有許多公司前10月營收即已超越歷年全年，並對11、12月業績保持正向看法，全年創高可期。

展望明年，業者普遍看好明年美國及其他多國的基礎建設計畫逐步開展，台灣也持續推行前瞻基礎建設計畫，將帶動用鋼需求再成長，因此對明年接單表現繼續保持相對樂觀的態度。

中鋼認為，在中國積極限制鋼鐵產量、控制出口量等情況下，全球鋼鐵供需趨緊，以及環保製程將墊高鋼廠生產成本，高鋼價時代趨勢明確，預料後續鋼價可望支撐在一定水準之上。

鋼鐵股反應前三季財報亮盤，盤中由中鋼領軍，中鴻(2014)、新光鋼(2031)等盤中一度全數帶量強攻。