昨（10日）是大陸一年一度的雙十一購物狂歡晚會，地點辦在上海，藝人周冬雨、張韶涵、金晨、吳建豪、華晨宇、楊宗緯和李榮浩等都是宴上嘉賓，其中李榮浩登台演唱時，滄桑的造型把網友嚇一跳，大呼根本是賣藝流浪漢，事後他曬出自拍配合調侃，幽默滿點。

李榮浩在雙11狂歡夜上台獻唱《山川》，只見他頂著一頭雜亂的頭髮，罕留著鬍子，身穿咖啡色的寬鬆夾克，落寞地坐在舞台角落演出，畫面顯得淒涼又悲苦，讓網友超無言，毫不留情地批評：「李榮浩老師出來的時候，我以為是類人猿」、「坐在那邊好滄桑心酸」、「我不理解，李榮浩為什麼穿得像乞丐？」、「得罪造型師了吧」、「好像地下通道的賣藝流浪漢」、「經歷了二戰？」

不過也有網友留言緩頰：「可能浩哥這次的造型就是為了這首歌準備的，要強的野小子很貼切」、「好帥」、「造型和現場滿搭的，唱功太穩了」。

李榮浩頹廢造型不被網友買單。（圖／微博@娛樂圈小青年）

面對廣大網友的吐嘈，李榮浩心情似乎不受影響，當天晚上在微博PO兩張自拍照，自嘲：「大部分人讓我學著去看世俗的眼光。」結果有網友在底下留：「你不出名的話在你們村是娶不了老婆的！」釣出李榮浩本人回：「怎麼說呢？說來聽聽」得知網友表示他的長相不及才華，還高EQ的回：「原來是這樣，我知道了對不起。」把該名網友嚇到一跳，趕緊澄清：「對不起哥我意思是你才華比長相牛！喔不，是都！我超喜歡你的歌的。」

李榮浩PO自拍照，配合大家的調侃，EQ很高。（圖／微博@李榮浩）