透過電腦導航搭配內視鏡手術，順利取出陳老先生的眼窩腫瘤，讓他重拾光明、恢復日常生活。（台北榮總提供）

84歲陳先生有青光眼病史，長達1年未追蹤，右眼視力逐漸模糊才就醫檢查，竟發現視力只剩0.1，經電腦斷層檢查發現，眼球後藏有一顆3.3公分的眼窩腫瘤。在眼科及口腔顎面科協力之下，透過內視鏡搭配電腦導航技術，順利取出巨大腫瘤，右眼視力奇蹟似恢復，從幾乎全盲回到0.5，讓陳老先生重拾閱讀佛經的樂趣。

台北榮民總醫院眼科部眼矯形科主任蔡傑智說，眼球直徑才2.5公分，而陳老先生的眼窩腫瘤達3.3公分，在影像檢查下有如2顆眼球；外觀上右眼微微凸起、往外偏斜，且因為壓迫到視神經，視力僅剩0.1，5個月後更掉到幾乎全盲。

「無論男女老少都有可能長眼窩腫瘤，大多成因不明。」蔡傑智曾收治一名8歲男童，因為凸眼而看過無數醫生，原以為是甲狀腺問題或過敏，結果發現為圓細胞肉瘤，緊急手術後僅剩單眼視力；疫情期間也有一名38歲女性因為左眼微凸、頭部脹痛而就醫，電腦斷層發現惡性的腺樣囊狀癌，由於腫瘤已侵襲骨頭，為了保命只得犧牲單眼。

蔡傑智說明，眼窩腫瘤經常躲在眼球後面，不容易早期發現，當腫瘤逐漸長大，可能傷及眼球、神經、肌肉、血管，甚至侵犯周圍腦部、顏面、鼻竇等組織；治療上最重要的是「保命」，還要兼顧保住視力、眼球活動功能以及美觀問題，這些都是治療上的挑戰。

由於陳老先生的腫瘤體積大，且眼窩後方空間狹小，光源不易由外照亮深部病灶，手術視野不佳，如採傳統手術方式困難度極高。台北榮總口腔醫學部口腔顎面外科醫師吳政憲說明，利用內視鏡由口腔進入，經過鼻竇抵達眼窩深部，等於醫師的另一雙眼睛，有放大視野的效果；而透過電腦導航術中即時定位，更可以清楚地看見手術器械的位置。

陳老先生終於接受手術順利取出巨大腫瘤，3天後他向醫師說自己的右眼可以看到手指，40天後視力進步到0.3，6個月後更恢復至0.5以上，這樣的結果讓醫師大吃一驚。蔡傑智表示，當初沒有預期患者術後能恢復視力，或許因為陳老先生的腫瘤為許旺氏細胞瘤，屬於良性腫瘤，對視神經影響較緩慢，加上手術時成功避開視神經，才有這樣奇蹟般的結果。

術後，陳老先生重拾日常生活，掃地、澆花、讀佛經都不成問題。蔡傑智提醒，如出現凸眼、眼睛活動受限、頭部脹痛等症狀，通常會認為和甲狀腺、過敏問題有關，往往先求助內科、神經科，如排除上述原因後，建議安排影像檢查，有助於及早診斷治療。