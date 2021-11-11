大陸央視新聞用戶端11日報導，繼今年初博士班中國留學生范軼然在校園附近遭瘋狂槍手殺害後，美國芝加哥大學當地時間9日下午又發生不久前碩士畢業的中國留學生鄭少雄（音譯，Shaoxiong Zheng）在學校附近街區遭槍擊劫殺遇害。美媒指出，案發相關社區比去年同期凶殺案增長84％、槍擊案增長44％，中國駐芝加哥總領事館已提醒留學生注意安全，並強烈譴責濫殺無辜的凶殘犯罪行為，要求美方採取切實措施，保護中國公民安全。

芝加哥當地wttw新聞網報導，24歲芝加哥大學統計學碩士畢業生、來自四川的中國留學生鄭少雄9日下午1時54分行經校園附近54小街900號人行道時，遭持槍搶匪當街槍殺。歹徒作案後跳上路旁車輛逃逸，鄭少雄經路人施救送芝加哥大學醫院急救不治身亡。中國駐芝加哥總領事館網站已發布消息證實。芝加哥大學表示將配合芝加哥警察局調查此案加強校園安全，並呼籲提供線索破案。

據報導，芝加哥一直受槍支暴力問題困擾。9日，芝加哥大學校長阿利維薩托斯和華裔教務長利嘉儀在一份聲明中指出，「我們的城市和美國所有大城市一樣，正在與暴力問題作鬥爭。除非我們能夠共同應對這一挑戰，否則社區將不會真正安全。」

此外，根據芝加哥警方資料，今年以來，包括芝加哥大學所在的海德公園區域及周邊社區，共記錄35起凶殺案，較2020年同期增加了84％，該地區的槍擊案件也同比增加了44％。

美國世界新聞網則指出，今年以來，至少有3名芝大學生遭到槍殺，包括今年初芝大博士班中國留學生范軼然，他在芝大校園附近公寓停車場遭瘋狂槍手殺害。

此外，20歲芝大大三生路易士（Max Lewis）則在今年7月1日從芝加哥市搭乘地鐵返回校園時，遭到從車窗竄入的流彈打中頸部，緊急送醫急救不治身亡。

鄭少雄遭槍殺案後，當地華裔表示心有餘悸。在芝大工作的華裔Eddie表示，案件發生後，她工作的辦公室同事也都彼此提醒隨時保持警覺。她也希望校方與芝加哥警局能夠增加巡邏人力。

中國駐芝加哥總領館對該中國同學不幸遇害深感震驚和痛惜，向遇害者家屬表示深切哀悼和慰問。總領館強烈譴責濫殺無辜的凶殘犯罪行為，要求美有關方面盡快查清和公布案件情況，並採取切實措施，保護包括中國留學生在內中國公民的安全。總領館也提醒領區包括中國留學生在內的中國公民密切關注居住地治安狀況，注意及時了解當地安全預警資訊，確保自身安全。

芝加哥9日當天共有鄭少雄在內的3人死亡，5人受傷槍擊案。當晚還有一名69歲男子在中國城遭搶，兩名施暴者從背後襲擊被害人，搶走他的錢包和鑰匙後驅車逃離。