朝野昨協商「跟蹤騷擾防治法草案」，有望在下周五院會完成三讀，不過，攸關跟騷行為定義、給予書面告誡及聲請保護令程序等關鍵條文，朝野未達共識。在野黨今天共同舉行記者會，呼籲修法不能如國王的新衣，應實質補足社會安全網漏洞，國民黨立委林為洲說，國民黨尚未簽署協商結論，將再提出朝野協商要求，聚焦爭議法條來討論。

林為洲今天與國民黨立委李貴敏、民眾黨立委賴香伶、時力立委邱顯智，以及台灣防暴聯盟理事長王珮玲等召開「跟騷立法一言堂，民主進步限性別？」記者會，質疑民進黨對補足社會安全網的承諾，未考量受害者實際面臨的情況。

林為洲說，社會期待跟騷法多年，若是跟騷行為的定義只侷限在「性與性別相關」，許多騷擾行為，被害人恐無法明確提出證明，將導致憾事再發生，根據民間基金會的統計，有57％的跟蹤行為是屬於陌生人跟蹤，讓警察難以判斷是「性或性別有關」。

賴香伶指出，跟騷行為的定義是否限縮在「性與性別有關」，是朝野之間最大差異，「非與性或性別有關」的被害人，也應有申請保護及相關協助的權利，警政署不應以先入為主的觀念，擔心案件過多，而將求助的被害人拒絕於本法之外。

邱顯智說，目前可能通過的草案版本，從跟蹤騷擾的定義、被害人能尋求的幫助，以及不服機關決定後的救濟，都有爭議，比如「性或性別有關」涉及主觀而難以判斷，會造成被害人尋求協助的障礙；保護令以警察書面警告作為前提條件，沒辦法即時獲得保護令；以及被害人在警察消極不發出書面警告時，欠缺明確迅速的救濟途徑等等問題，都有待完善。

李貴敏強調，「跟蹤騷擾防制法」沒有政黨之爭，只有是非之爭，凡是個人都可能受害，所以若一定要和「性或性別有關」，將會大幅損害了立法的美意，也會出現可預期的破洞，朝野必須在最快期間內把社會安全網完整補起來，一定要盡快通過。