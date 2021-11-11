美國職棒大聯盟年度獎項陸續出爐，今天除了公佈年度最佳救援投手外，也公佈年度球隊候選名單，其中日本「二刀流」好手大谷翔平在投手、指定打擊兩位置成功入圍，而這項名單將由球迷、專家進行投票，美東時間11月19日下午5點投票截止，11月23日將宣布入選名單。

The best players at each position? That's up to you.



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這次投票比例球迷和專家各佔50%，這也考驗了球星的人氣有多高，大谷翔平藉本季高人氣，很有機會獲得高選票，而球迷一次能在內野(含指定打擊)中選擇1人，外野不分位置選3人、先發投手5人、後援投手2人，你將可以打造心中的夢幻隊伍，就跟NBA明星賽投票相當類似。

一壘手共有10人，包含弗里曼(Freddie Freeman)、小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)等人，二壘9人包含進入世界大賽的歐比斯(Ozzie Albies)和艾爾圖維(Jose Altuve)，三壘7人含阿瑞納多(Nolan Arenado)、道奇騰納(Justin Turner)。

游擊手10人柯瑞亞(Carlos Correa)、小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)，捕手7人有裴瑞茲(Salvador Perez)、波西(Buster Posey)，另外還有5名指定打擊、18名外野手、38名投手(22名先發16名後援)入選，剛獲最佳救援投手的韓崔克斯(Liam Hendriks)、海德(Josh Hader)也在列。

而大谷翔平真有希望奪下兩大位置？在指定打擊位置其實很有機會，競爭者是艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)、馬丁尼茲(J.D.Martinez)、克魯茲(Nelson Cruz)、洋基「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)，雖然他在裡面打擊率最低，但全壘打數最高，打點排第二。

投手部份則很有難度，因有22位競爭者，其中不乏超級強投薛爾瑟(Max Scherzer)、寇爾(Gerrit Cole)、羅比雷(Robbie Ray)、畢爾勒(Walker Buehler)、柏恩斯(Corbin Burnes)等人，不過論人氣大谷翔平或許不會輸他們太多，若各位想見證歷史誕生，快去大聯盟官網投票吧！