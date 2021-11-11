沈富雄(本報系資料照片)

兩岸關係緊張，日前提出《台灣嚇阻法》草案的美國參議員柯寧等訪團也來台密商，前民進黨立委沈富雄今天感慨，台灣再怎麼購買武器，它的「自衛能力」老共都不會看在眼裡。中、美兩強財大氣粗，可以不在乎所付出的成本，卻無端累壞了我們的空軍弟兄，耗損了可貴的國防資源。

美共和黨參議員日前提出《台灣威懾法》，尋求每年授權20億美元（約新台幣562億元）和其它資源，來強化台灣抵禦中國的軍事能力。近日來訪的美國參眾議員訪問團就有提案成員。

沈富雄今天在臉書反諷「糟糕！我竟然有點肯定雙向『武嚇』」，他說，最近，他有點開竅，開始覺得「武嚇」沒有想像中一面倒地令人厭惡。「武嚇」如果有效，就沒有「武攻」，沒有武攻，就沒有武統，沒有武統就是和平。

他說，「武嚇」要有效，必須是來自雙方，如果只是單方武嚇，則勢必變成予取予求、任人宰割了，雖然這個宰割未必要動手，也未必是血淋淋。「武嚇」不但要雙向，而且要勢均力敵，幾乎是恐怖平衡。因為只是「嚇」，所以不致於魚死網破，有人會嚇得半死，但多數人卻處嚇不驚、日夜昇平。

沈富雄認為，中共武嚇台灣，讓台灣不敢「謀獨」，美國武嚇中國，讓北京不敢「犯台」，所以紅線的維繫，不是靠君子協定，而是有賴日益升高的彼此武嚇。

最近外媒，尤其是CNN憂心如焚，接二連三地問拜登、布林肯和沙利文：美國會不會出兵保衛台灣？結果是支吾其詞的「會」！和語焉不詳的幫台灣強化「自衛能力」。

他說，台灣再怎麼練兵、增加教召、購買武器，它的「自衛能力」老共都不會看在眼裡，頂多是重新衡量所應付出的代價。豪豬的刺再多再銳，目的是使掠食者沒有胃口而不敢動手。如果需要美國出兵，則為時晚矣！豪豬已經下肚了。

因此，沈富雄認為，外媒正確的問法不是會不會出兵，而是美國「武嚇」的力量何時由盛趨平轉衰，而讓解放軍心頭發癢、食指欲動？兩強對峙，大格局上是「武競」，而且是競而不破，但在台海的小格局裡卻是貨真價實、刀光劍影武嚇下換來的恐怖「和平」。

因而他說，「武嚇」未必是武統的先聲，有效的武嚇持續下去，就不會有武統。他雖然有點肯定「武嚇」的正面效果，但對它的動機和隨之而至的勞民傷財還是感到十分噁心，中、美兩強財大氣粗，可以不在乎所付出的成本，但卻無端累壞了我們的空軍弟兄，耗損了可貴的國防資源，光是2020年的2972架次，就付出8.86億美元。

他不解北京為何要出此下策，「我敢說沒有武嚇，台灣也不會宣佈獨立」，倒是台灣人民對武嚇的處嚇不驚證明北京「心靈契合」的對台政策真的是不靈了。