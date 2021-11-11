叡揚(6752)公布第3季財報，單季營收3.03億元，季增5.29％、年增12.86％，稅後淨利0.32億元，年增12.14％，單季營收及稅後淨利皆創同期新高，每股稅後盈餘1.14元；前3季營收為8.27億元，年增9.44％，稅後淨利0.74億元，年增2.35％，每股稅後盈餘為2.61元。董事長張培鏞認為，依照過去慣例，許多專案都會集中在第4季入帳，今年預期也會維持過去情況，第4季會是不錯一季，目前在手訂單及可認列的金額都優於去年同期。

張培鏞指出，疫情下組織運作所需要的營運資訊系統及資安防護，都是叡揚長年投入。2011年起推出針對中小企業營運所需的雲端服務在疫情零接觸下的內部運作以及客戶關懷、行銷方案設計與商務推廣更發揮效用，也進一步跟LINE行銷工具Super8、具不可否認性的電子簽名工具點點簽等合作，以提供更豐富完整雲端解決方案給客戶；雲端、AI技術與資安所建立的能力、服務能量，持續獲得政府、金融、科技產業之導入應用，讓叡揚業績免於受疫情影響。

疫情之下讓叡揚今年訂單持續成長，第1季營運較弱，必須先取得訂單，後續才能陸續驗收，主要營收成長來自於零接觸無紙化應用、IT治理自動化及資安。這次疫情及ESG提高零接觸及無紙化需求，內部流程及協同運作一直是叡揚強項，例如叡揚雲端家族Vital OD公文管理及Vital BizForm智慧表單，幾乎都是客戶主動要求盡速導入。

在產業別部分，金融業需求持續成長，尤其疫情推升，金融業占營收比重40％，政府專案接近3成，變化不大，醫療及製造占比20％，但醫療因醫療院所今年專注防疫，影響占比約4％，製造業比重穩定成長。

張培鏞指出，叡揚在人工智慧領域已發展出技術詞萃取、自動分類、文件相似度、推薦系統、以文找文、以圖找圖和智能機器人 (Chatbot)等成果，例如在公文自動分文上已達到90％以上的準確率。另一個AI亮點為「iota C.ai對話服務平台」，其整合AI人工智慧及Chatbot，已獲金控業、科技業、政府單位、NGO組織採購使用，應用情境從人資問答，到企業內產銷人發財的各職權機器人等，所有想像得到的Chatbot應用，都能夠快速透過此平台完成，成為組織內同仁的專屬秘書，協助完成行政流程、疑問解答等。