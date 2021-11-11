台語歌后李愛綺和老公的健身事業因受疫情影響月賠150萬，目前暫時停業收攤。她上《聚焦2.0》透露開健身房壓力超大，加上對數字一竅不通，但財務得自己處理，曾到銀行填20張匯款單，全被行員退回重填，看到數字就頭痛：「在健身行業我還是新人，加上老公是外國人，很多瑣碎手續不懂，我得事必躬親。」

李愛綺因此犯頭痛，原本以為只是風寒僅吃成藥舒緩，但頭痛狀況惡化到會噁心想吐、脖子僵硬，也嚴重影響睡眠，她說常常身體已經很累了，但躺在床上腦袋還是轉個不停，完全無法休息，後來藉著瑜珈和運動才漸漸改善症狀。

她也自曝去年在鬼門關前走一遭，當時運動後趕著要接女兒下課，回家簡單梳洗，出浴室一不小心滑倒，後腦杓重摔，眼前一片漆黑，躺在地板完全不能動：「我只聽到啪的一聲，很像雞蛋掉在地上的聲音。」打掃阿姨見狀要叫救護車，李愛綺顧不得頭痛，只惦記著自己全裸而阻止：「不要不要，我沒穿衣服。」

被扶到床上休息後，李愛綺因頭暈想睡一下，卻接到老公Duke電話，Duke竟在電話裡大喊：「老婆，千萬不能睡啊，妳不要死啊！」誇張反應笑翻大家。以上內容於本周六晚8點在年代新聞播出。