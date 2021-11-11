台電與奇異公司就核四設備採購之仲裁案，因涉及設備缺失及瑕疵，令外界對核安產生疑慮，11日遭到監察院通過糾正，台電表示，尊重監察院糾正結果，台電虛心接受。

仲裁過程中台電對奇異提出多項反請求賠償，包括數位儀控設備在內等不符規範要求事項，部分迄今仍未解決。台電強調，核安是經濟部與台電最關切的問題，當年經濟部奉行政院指示獨立辦理核四安檢，屬於經濟部與台電自主強化機制。但試運轉測試報告仍需經過權責管制機關原能會審查，目前核四廠1號機試運轉測試報告仍有32份未通過審查。

台電說明，103年4月政府宣布核四封存後，台電考量奇異公司仍有相當多安全系統問題的設計修改案未完成，且許多奇異提供的設備問題未解決，因此台電基於保障權益，要求奇異公司解決並停止支付依契約應付款項，奇異公司遂於104年9月向國際商會提出仲裁聲請。

台電指出，台電公司暫停付款之理由，係奇異公司請款證明文件未完全符合契約規定，且有些奇異供應的服務及設備，不符合規範要求，在台電公司屢次通知催促後，仍不承認及承諾修復改善，因此基於保障公司權益而行使預備抵銷權。