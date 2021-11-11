2020年台中市實居人口超過300萬旅遊人次高達4580萬躍居全國第一。市議員陳文政說，大量車潮湧入台中市景點無論是路邊停車格、或是路外停車場，每到熱門時段都是一位難求，甚至因為排隊進場造成道路系統癱瘓，交通局應將熱門區域公有平面停車場改建為立體停車場擴大停車空間，減緩的停車為不足問題。交通局長葉昭甫說，將適時檢討路邊停車月票政策。

台中市議會今天進行交通地政委員會業務質詢，市議員陳文政對停車位不足的是表示關切。他說許多民眾過去都會購買市府停車月票，將車輛停放在路邊停車格，但近幾年開始出現「有月票卻沒車位停」的窘境，尤其在市區熱門的景點周邊，情況更是嚴重。

陳文政指出，鄰近的公有停車場大多是平面車位，補但沒有販售月票，特定時段更是一位難求。市府多年來積極獎勵民建設置停車場，但市府自己的公有停車場立體化速度緩慢。他以中國醫與殯儀館間的五義街停車場為例，這裡因就醫、治喪的人潮，幾乎是24小時一位難求。

陳文政說，交通政策長期來看，應仍以發展大眾運輸為主，但目前台中市的停車問題已嚴重影響市民日常生活；他呼籲交通局，應儘速盤點熱門停車區段的公有停車場，優先推動立體化，增加停車面積與車格數，滿足周邊停車需求。

交通局長葉昭甫表示，考量民眾停車便利性，交通局持續規劃設置路邊車格並納入收費以維護停車秩序及避免車輛久停占用停車格，同時也提供路邊停車優惠月票，減輕民眾停車費負擔，隨著路邊收費路段擴增，停車月票發售張數也逐步增加，交通局將針對市區主要幹道檢視月票及及停車格比例，適時檢討路邊停車月票政策。

葉昭甫強調，目前全市共設有14萬5471格汽車格及14萬7672格機車格，為緩解台中市停車問題，交通局將持續檢討並評估於適當地點設置停車空間，以便民眾停放；目前正在興建23場路外停車場，全部完工後，將可再增加汽車格約5600席，機車格約5000席。