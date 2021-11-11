宋姓男大生遭瑪莎拉蒂張姓富少毆打昏迷事件延燒，目前男大生進行顱內手術後仍在台中榮總加護病房插管昏迷，因腦部重創，最嚴重可能成為植物人，令家屬與外界憂心；不過醫師今陪同宋男母親探視後表示，宋男的腦壓從昨晚就持續下降，醫院會朝著讓宋男拔除呼吸器、自主呼吸的方向，說一且「往好的方向發展」。

據ETtoday報導，中榮神經醫學中心主任沈炯祺今上午陪同男大生母親到加護病房探視；沈炯祺表示，昨天之前宋男的腦壓都在高檔約20，但開刀之後、昨晚開始腦壓就逐步降下來，目前指數在13至15之間，而且瞳孔仍有光反射，消化狀況也不差，認為宋男病況「往好的方向發展」。

沈炯祺說，目前腦壓若持續下降，就會嘗試將減藥、給予鎮定劑，並嘗試拔除呼吸器，讓宋男試著自主呼吸，預估仍要2個禮拜至1個月要待在加護病房觀察，等到宋男真的可以自行呼吸，才評估腦部受損狀況、等頭皮消腫，最後視情況做下一階段的復健治療。

目前肇事的張男與2名友人已被拘提遭聲請羈押，張男父母今（11）到醫院欲當面向宋男母親致歉，但遭到宋男母親拒絕見面。（翻攝直播畫面）

目前肇事的張男與2名友人已被拘提遭聲請羈押，張男父母今（11）到醫院欲當面向宋男母親致歉，但遭到宋男母親拒絕見面，宋男母親聲淚俱下表示，「道歉能夠怎樣，我兒子當時也向他們道歉，為什麼不放過我兒子?」