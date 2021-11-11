入秋以來最強冷氣團發威，全台各地都能感受到寒意，營養師宋明樺指出，雖然一年四季都可能發生心腦血管問題，但秋冬季節的盛行率明顯提高，因此她特地在臉書粉專「宋明樺營養師 生活。分享。雜記。」列出保命10招，幫助大家遠離心腦血管疾病的威脅，儘管有時無法一次到位，也可以慢慢累積、調整。

1、控制好三高

三高紅字的人在秋冬季節，更應該控制好高血壓、高血脂、高血糖問題，飲食部分應調整為低鹽、低油、低糖與高纖維飲食。

2、理想體重

許多人到夏天才有減重的念頭，但其實冬天才是一年四季中，減重最容易的季節，體重控制好自然可以降低三高罹患率。

3、維持好情緒

有研究顯示，若是心理因素和傳統心血管危險因子同時存在，更容易誘發心肌梗塞風險，情緒波動過大也是造成血壓失控的因子。

4、少抽點菸

菸品中的尼古丁等物質會加速動脈硬化，讓血液黏稠、血管缺乏彈性。美國疾病管制局（CDC）出版的菸害報告也指出，男女性吸菸者比非吸菸者，心血管疾病死亡風險高達2~7倍；吸菸者的配偶、父母、家人暴露於二手菸，也會大幅度提升死於中風與心臟病的機會。

5、作息正常

有許多年輕人仗著年輕身體好，長期作息異常，若是加上三高、缺乏運動等問題，則會增加心腦血管問題。

6、事前暖身、適度運動

冬天溫差大，運動前暖身能避免血管收縮異常，長期規律適度運動可以增加心肺功能，並減少心肌梗塞及猝死的機率。如果在運動中有任何不適，就要立刻停止並就醫檢查，運動時也最好找個伴一起，才比較安全。

7、洗澡注意保暖

洗澡環境需注意保暖，洗完澡後則要避免馬上到太寒冷的地方，以免造成血管劇烈收縮，導致心血管疾病急性發作；如有使用電暖器等相關設備，要注意通風及用電安全。

8、外出三寶不能少：襪子、圍巾、帽子

簡單來說就是禦寒，避免血管因為溫差，而劇烈收縮引起心腦疾病。

9、清晨一杯溫開水

心腦疾病好發時間以清晨為主，除了溫差外，睡了一夜身體水分大多只出不進，血液濃度改變影響血流順暢，起床前穿好禦寒衣物外，喝200~300c.c.溫開水是必要的。

10、一餐吃素、一餐吃深海魚

豆製品富含植物固醇可參與膽固醇代謝，深海魚中的Omega-3脂肪酸對於三酸甘油脂與膽固醇都有正面影響，利用這類食物取代富含飽和脂肪酸的紅肉（牛羊豬肉），就能幫血管多一份保護。