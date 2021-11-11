前立委顏寬恒（右二）依然照平常步調會勘地方建設。（王文吉攝）

顏寬恒宣布參選後首露面！ 提前布局拉選票

前立委顏寬恒投入台中第二選區立委補選，依然照平常步調走訪地方。針對自己及家族被放大檢視，他表示，這些網路攻擊、抹黑栽贓不曾間斷，他曾多次告訴父親「有媽祖的慈悲心很好，但對抹黑造謠的行為，慈悲無用」，將分別委託律師提告，交由司法還他們清白。

顏寬恒今日上午會勘沙鹿區台灣大道6段與正英路口改善案，在宣布投入立委補選後，他依然照平常規劃步調關心地方大小事。

顏寬恒在受訪時表示，他在此生活45年，地方需求瞭若指掌，這場選舉勢必非常辛苦，勝負難料，不管多辛苦、多艱難，面對多強大的對手，他都是不初心，從基層出發，一樣扎根地方。也希望勝出的人不忘初心，記得投票給我們及反對我們的人，都是我們要照顧的人。

針對鋪天蓋地攻擊，顏寬恒無奈說，宣布參選前後，網路攻擊、抹黑栽贓都不曾間斷，這些事情的是非對錯都會讓司法去審查判決，而自己父親的投資、銀行查封這些風波，也都會交由司法，對於自己的部分，不要無端指控若是外界有質疑、有證據，就請直接提告。

顏寬恒也不忍自己參選讓父親被潑髒水，他曾多次告訴父親「有媽祖的慈悲心很好，但對抹黑造謠的行為，慈悲無用」，顏寬恒表示，抹黑他和父親的部分，已分別委託律師提告，將交由法律途徑還他們清白。

媒體問到，若藻礁公投通過，發電缺口要由中火增加500萬噸燃煤填補。對此顏寬恒表示，民進黨永遠都在逼迫人民接受，而不讓人民選擇，「如果人民選擇贊成核四重啟，這也是一個選項，為什麼政府要告訴人民，藻礁通過只能增加燃煤？」民進黨過去跟民間團體、環保團體站在一起，執政之後，承諾都不一樣了。

顏寬恒呼籲，台中第二選區、台中人要特別注意，我們不樂意也不願意承受中火汙染，希望透過公投讓政府修正不對的能源政策，不能強逼中火硬吞500萬噸燃煤。