大陸澎湃新聞11日在「馬上評」專欄發表〈糖尿病人不能申請教師資格？體檢標準早該體檢〉專文指出，不合時宜的教師資格體檢標準又一次被吐槽了。針對網友反映「糖尿病無法通過教師資格認定體檢」問題，浙江省教育廳從善如流，已經啟動了教師資格體檢標準修訂工作，將進一步優化體檢指標和標準。但這樣的事情，不能止於個案式解決。類似的已經脫離時代的體檢標準、錄取標準都應該好好清理修正一下。

評論指出，現行浙江省教師資格體檢標準中，內分泌系統疾病（如糖尿病、尿崩症、肢端肥大症等）被判定為「體檢不合格」，醫學等科技手段已取得較大進步，許多疾病並不會影響工作和生活，2006年發布的《浙江省教師資格認定體檢標準及操作規程》應當與時俱進作出調整，以維護這些人的工作機會和權利。

文章稱，大陸各省區市教育行政部門常常制定執行自己的「土政策」，標準不一頻頻引發爭議。尤其是身高、體重、視力等，成為不少申請者的難言之痛，飽受社會詬病。

糖尿病作為一種內分泌疾病，目前雖然尚無根治的方法，但通過多種治療手段可以有效控制，完全可以勝任教師工作，被冷冰冰地拒之門外，當然有失公允。而針對身高體重視力之類的體貌方面的苛刻要求，更令人難以苟同。

在國際上，不少發達國家一般不就教師資格設置體檢要求，只有道德和犯罪記錄會導致申請不到資格證書。除了浙江省教育廳從善如流，值得欣喜的是，近年來，四川、江西、廣西、廣東等省分都取消了身高、體重等方面限制，贏得廣泛好評，修訂不合時宜的體檢標準可謂大勢所趨、民心所向。各地不妨主動對自己的教師資格認定體檢標準做個全面「體檢」，好好修改一下那些不合情理的規定。如果有必要，相關部門也可以考慮制定大陸全國統一的教師資格認定體檢辦法，用權威的「國標」解決各省份體檢標準不統一的問題。