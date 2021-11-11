32歲香港「宅男女神」陳瀅外型甜美又敢穿敢秀，先前曾分享回加拿大時穿紗裙的影片，她在片中優雅甩裙，露出黑色底褲，讓不少網友稱讚辣翻。近日，她又分享自己裡面沒穿內衣，僅套上一件用單釦扣住的西裝外裝照片，一動作就有走光可能，粉絲也提醒她要小心鹹豬手。

陳瀅過去曾認戀澳門賭王何鴻燊四子何猷亨，但公開一年多後就正式宣告分手，之後她又陸續與羅天宇及陳家樂等人傳過緋聞，而她澄清只是好朋友。今年因演出劇集《痞子殿下》，陳瀅和周嘉洛傳出假戲真做，女方回加拿大老家時，周嘉洛曾不避嫌地出面送機，但雙方始終沒把話說死。

而在眾多緋聞對象中，陳瀅曾罕見揭露與方力申的關係，她知道外界常拱兩人在一起，因私下交情好，但她卻坦言兩人沒有發展可能，直說過往的男友都是認識不久後就開始交往了，而她和方力申認識已經超過5年，彼此有沒有火花都心知肚明，意指兩人已經過了曖昧階段，也沒有交往念頭。

近日陳瀅再度曬出美照，可見她上身穿著深棕色西裝外套，下半身穿了緊身窄裙，看似沒穿內衣，中空微微露出胸部，而雙峰之間僅用一顆鈕扣固定，其他照片則透露她到酒吧和朋友飲酒聊天，最後還醉到照片模糊失焦，難得放鬆享受愉悅時光，粉絲則回：「前五張都好美，最後一張是喝醉了吧」、「怎麼可以這麼瘦啊，完全沒有肚子」、「超性感，腿好正」、「喝醉要保護好自己喔」。

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