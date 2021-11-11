於台科大就讀的台巴科大同學們。(台科大提供／李侑珊台北傳真)

台灣科技大學協助友邦巴拉圭籌設「台巴科技大學」，今年首批巴拉圭同學已來台就讀，為了共同協助巴拉圭培育工程專業技術人才，校方與中華顧問工程司簽訂合作意向書，除深化雙方產學合作研究，培育巴拉圭專業人才，也促進與巴拉圭產官學界交流。

台科大與中華顧問工程司在台科大進行意向書簽約儀式由台科大校長顏家鈺、中華顧問董事長周永暉簽署，外交部常務次長俞大㵢、巴拉圭駐台代理大使彬文勇等產、官、學界代表均出席見證。

「台巴科技大學」設立營建工程系、機械工程系、工業工程系、資訊工程系四個系所，2018年8月首屆先修班開課，由臺科大教授外派赴巴國授課， 2021年2月首批的一百名學生由巴拉圭遠赴台灣上課，體驗台灣高等教育與技職教育的特色。

目前台巴科大的大三學生約有100人在台，並至明年7月份讀完大四上學期返巴，明年3月會迎來第二屆大三生，屆時將會有200名台巴學生在臺科大就讀。

台科大校長顏家鈺表示，台巴科技大學是由台灣在巴拉圭興建專責培育工程與技職人才的大學，也是中南美洲第一所全英授課的高教學府。台科大擁有豐富技職教育實務經驗，更透過高度國際化的經驗，協助將台灣技職典範教育輸出，也期待學生畢業後能促進台巴經濟交流與發展。

顏家鈺說，中華顧問工程司在交通工程專業，扮演台灣經濟發展非常重要的角色，現在專注於工程與科技財團法人的公益發展，此次將資源擴及友邦，一起與臺科大為巴拉圭培育未來工程菁英，臺科大樂見中華顧問工程司提供協助，讓巴拉圭同學們能親身體驗臺灣的工程建設、產業環境。

此次雙方規劃多項未來合作方向，將優先鼓勵台巴科技大學專案來台學生參加，內容包含中華顧問工程司提供培訓課程與講座活動，並以機電、資訊、營建與工業工程及管理等領域科系，擬定研究發展計劃，提供經費。此外，也將由中華顧問工程司提供師資，設置產業課程講座，更特別提供台科大學生實習機會。

台巴科大學生Rodrigo表示，台灣在科技上是相當領先的，很高興能有機會來台灣學習到許多專業知識，在台灣能使用實驗室及學校的各種設施和資源，甚至有機會參訪台灣科技業的公司和工廠，這都是原本在巴拉圭無法擁有的經驗。他在巴拉圭時，就在學校開始學中文，現在來台灣了，仍每周有四小時的中文課，讓自己有機會用中文溝通，現在也能說和聽得懂一些中文。

機械系的Jessica表示，來台科大學習，不論是教授上課所上的課程，在研究學術上學習到不少，更感嘆台灣實驗室相關設備相當先進，讓他不只大開眼界，也有實際操作的機會。她從來沒想過會來台灣讀書，能有這個機會，覺得自己夢想成真，在這邊不管是環境、學習、所有的一切，都非常珍惜。熱愛分享台灣美食和生活的Jessica表示，每次上傳的照片、影片和文章，都讓在巴拉圭的親友非常羨慕。