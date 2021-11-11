新北市文化局推廣傳統表演藝術無形文化資產，規畫「校園瘋文資」邀請5組藝師前進校園，今（11日）第3站由跨世紀的軒社淡水南北軒前進有百年校史的金山國小，與同學們互動，讓台灣本土的「傳統重金屬音樂」文化得以延續。

今（11日）第3站由跨世紀的軒社淡水南北軒前進有百年校史的金山國小，與同學們互動。（金山國小提供）

軒社為使北管藝術能向下扎根，除在傳統歲時節慶、陣頭遊行等可接觸欣賞之外，長期也與社區、教育、藝術團隊合作並提供文化體驗，更善用社群媒體將北管知識以年輕、有趣的方式傳遞給更多人。

今（11日）第3站由跨世紀的軒社淡水南北軒前進有百年校史的金山國小，與同學們互動。（金山國小提供）

今（11日）第3站由跨世紀的軒社淡水南北軒前進有百年校史的金山國小，與同學們互動。（金山國小提供）

文化局長龔雅雯表示，傳統表演藝術前進校園活動，繼前兩場到烏來德拉楠民族實驗小學與林口嘉寶國小後，第3場來到金山國小，讓Z世代學童能零距離接觸堪稱是臺灣傳統的「重金屬」音樂，活動中的體驗、操作啟發孩子對北管的興趣，感受臺灣傳統音樂豐富多元的魅力，更是使無形文化資產發揮保存及推廣的教育意義。

今（11日）第3站由跨世紀的軒社淡水南北軒前進有百年校史的金山國小，與同學們互動。（金山國小提供）

課程中五年孝班學生楊歆蕾也分享說，今天非常開心學到唱工尺譜的方法，覺得用文字的方式來記譜，很有趣，謝謝安排今天的活動，讓我更認識北管這項「傳統重金屬音樂」。

金山國小校長顏顯權表示，金山的廟會活動很多，孩子們對北管音樂並不陌生，只是不知道原來常在耳邊響起的音樂就是北管。文化局媒合北管藝師前進校園帶領金山的孩子學習認識及欣賞北管音樂，在金包里老街旁親自操作打擊樂器，學唱工尺譜，這樣結合環境、視覺、聽覺及動手操作，是個非常難得的傳統音樂盛會，不僅埋下藝術的種籽，更深入體驗北管傳統戲曲之美，希望將來能為傳統藝術文化資產保存盡一份心力。