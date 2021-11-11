凱莉羅素在《鹿魔》飾演熱心保護學生的勇敢老師。（探照燈影業提供）

《鹿魔》由吉勒摩戴托羅（右）與史考特庫柏聯手打造。（探照燈影業提供）

恐怖力作《鹿魔》在因疫情延宕逾1年後，終於將在12日全台驚嚇上映，該片由《水底情深》奧斯卡最佳導演吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro ）擔任監製，與導演史考特庫柏（Scott Cooper）首度合作，並由《水底情深》美術設計大師打造駭人的「鹿魔」，劇情大逆轉的驚人結局絕對讓觀眾全場齊掉下巴。

《鹿魔》除了凱莉羅素（Keri Russell）和傑森普萊蒙（Jesse Plemons）兩位備受肯定的演員領銜主演老師和警長姊弟，曾演出《猛毒》並即將現身於2022年度大片《侏羅紀世界：統霸天下》的男星史考特荷茲（Scott Haze），則在《鹿魔》化身為變形成怪物的恐怖父親，以人魔一體的形象呈現終極邪惡。

「鹿魔」取材自美國和加拿大原住民阿爾岡昆印地安人傳說中的巨大怪物鹿魔「溫迪哥」（Wendigo），傳說中是遭惡靈附身的人類演化而成，是一隻長著鹿角的食人怪，高大削瘦、皮膚乾灰、氣息腐爛、血盆大嘴且牙齒尖長，有如剛從墳墓中爬出的活屍，並因全身透明且骨骼和心臟由冰構成，所以又名「冰心食人魔」。貪得無厭的溫迪哥永遠吃不飽，甚至會吃掉同類，因而亦被視為貪婪的象徵，過度貪心的人就會變成它。

曾執導《逃出鎔爐》、《黑勢力》的導演史考特庫柏向來雖以劇情片見長，但首度跨界恐怖片的他也很懂恐怖片影迷的胃口，在《鹿魔》特地留了一手，設計出一個絕對令人無法預料的驚人結局，到底豢養祭祀「新爸爸」的小男孩會有何下場？極富母愛的老師和驍勇善戰的警長能否成功保護他？就等觀眾親自進戲院見分曉，也敬請各位在看完之後切勿爆雷！