華邦電(2344)公司主攻的低容量利基型DRAM，目前價格相對穩定，雖短期利基型記憶體客戶調節庫存，但預計修正不會太大，也仍看好明年低容量市場，預計明年整體利基型DRAM價格將不會比今年差。

華邦電總經理陳沛銘表示，以利基型DRAM來看，公司主要供應1Gb及2Gb低容量的產品，由於低容量記憶體今年缺貨最嚴重，價格更好，所以對營收幫助大。

短期對利基型DRAM展望方面，陳沛銘表示，低容量價格相對穩定，但由於客戶調節庫存，供應鏈也有長短料的問題，今年第四季到明年第一季會先調整；但他強調，短期修正不大。

明年來看，三星(Samsung)將DDR3產能轉為生產影像感測器，DDR3及DDR2等利基型記憶體供給可能減少，預期明年供需平衡、價格平穩，不會比今年差。

華邦電今年第三季營運創高，前三季EPS 2.36元，今年營運表現將挑戰新高。

華邦電今年前三季營收約735億元，毛利率41.81%，稅後獲利94億元，每股獲利2.36元。

華邦電高雄新廠進度方面，預計明年1月裝機，明年第3季小量投片，2023年第1季達到月產能1萬片規模。