工業電腦廠維田(6570)受惠訂單需求暢旺，2021年營運逐季走揚，雖然仍受缺料、缺櫃等不確定因素干擾，但因料件訂單滿足率維持7～8成、且訂單能見度已達明年上半年，公司對第四季展望樂觀，全年營運可望突破2019年、再創新高。

展望後市，維田因應5G及物聯網應用蓬勃發展，智慧化轉型加速，產品將朝智慧製造、交通、醫療等3大利基型垂直應用產業領域發展，目標營收繳出雙位數成長、再創新高。明年三大應用中以智慧製造成長動能最顯著，交通及醫療則為持續耕耘的長期動能。

維田公布10月自結合併營收0.73億元，雖較9月0.74億元小減1.25％、降至近4月低點，仍較去年同期0.41億元躍增達78.85％，改寫同期新高。累計前10月合併營收6.86億元，較去年同期4.93億元成長達39.16％，續創同期新高。

維田表示，今年營運逐季走揚，主要受惠歐美訂單需求復甦，配合轉單及遞延訂單效益挹注，使年初啟用的中和新廠稼動率滿載。各區域過往為歐洲約5成、美洲3成，亞洲約10～15％，今年以歐美復甦力道較強，美洲貢獻已超過3成。

展望後市，維田指出，中和新廠預期可滿足未來3年需求，目前在手訂單及規模均優於過往，根據明年訂單及專案狀況均偏樂觀看待，目標營收達雙位數成長。零組件缺料、海運缺櫃、中國大陸限電政策及疫情，則為影響成長的不確定因素。

維田表示，目前最大的問題仍在於料況，與工控工規相關的CPU、微處理器（MCU）均缺，所幸公司因需求較少，相對較有彈性找到貨源、且有策略合作夥伴佳世達支援，使今年以來料件的訂單滿足率均維持約7～8成。

維田指出，疫情使產品備料時間均拉長，原先為標準品約4周、ODM約4～6周，現在都延長到10～12周。同時，因應採購成本上漲，今年已漲價2次、每次平均調漲3～6％，後續須觀察半導體料況，不排除明年1月再調漲，若狀況能趨穩則不會變動。

展望後市，維田因應5G及物聯網應用蓬勃發展，從現有的工業自動化領域，朝向智慧製造、交通、醫療等3大利基型垂直應用產業領域發展。其中，智慧製造推出新升級的「智慧製造HMI人機介面」及「不鏽鋼全防水工業電腦」。

維田指出，上述兩大產品去年已有穩定訂單出貨，今年新升級後有助拓展智慧製造領域，看好明年將為主要成長動能。智慧交通則開發車載、船用工業電腦產品，目前相關產品已有初步營收貢獻，使貢獻達10～15％的高標，明年車載領域成長可期。

智慧醫療方面，維田目前貢獻仍低、目前不到1成，今年積極投入醫療及防疫相關產品線，待明年取得ISO 13485安規認證後，即可配合客戶時程出貨，未來規畫持續推出新產品、增添營運新動能，預期將是未來拓展空間可期的長期成長來源。