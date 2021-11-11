華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)9日發布分析評論，指出依據最新衛星照顯示，中國大陸航艦「003」，可能會於2022年2月下水。不過，即使北京已擁有全球規模最龐大的海上部隊，與美國航艦能力相當的003也即將下水，美國有線電視新聞網(CNN)引述專家說法，認為從實戰經驗的角度來看，美海軍水平仍較大陸來的優越。

※003使用彈射系統？

CNN指出，雖然中國大陸因遼寧號與山東號的先後加入，而大幅提升海軍實力；但相較於美國有11艘現役航艦，北京的能力仍遠遠落後於華府。

更何況，遼寧號與山東號都使用過時的蘇聯科技，即滑跳起飛系統。相較之下，美國則採用更先進的彈射系統。使用彈射系統起飛的戰機可更快的升空，且能掛載更多彈藥與燃料，因而較使用滑跳起飛的戰機更具優勢。

不過，CSIS分析員傅奈爾（Matthew Funaiole）認為003似乎與美國相同，也採用彈射技術，甚至可能是使用電磁彈射；除了福特級航艦外，美軍其他航艦都使用蒸氣彈射。

使用電磁彈射意味著共軍可在海上部署新的戰機組合更多元，包括空中預警及管制機、空中加油與電子干擾機。根據美國國會10月份公布的研究報告，003的排水量約10萬噸，約與美國同級別的航艦相當。

但是，雖然擁有先進的彈射系統；傅奈爾認為大陸航艦仍比美國海軍航艦來得落後。畢竟，美方擁有更多的彈射器、更寬廣的飛行跑道與更多的升降機，能更快地部署戰機。

此外，003據信仍使用傳統蒸氣動力推進，而美航艦全數都是核動力航艦。傅奈爾解釋，這將限制航程。不過，他也認為這可能對北京而言不算限制因素，畢竟它的利益都在近海地帶。

想要在移動平台上操作戰機，不論是技術研發還是協調都存在著困難度；加上支援與保護航艦的戰鬥群軍艦興建，更增添其投入實戰的複雜程度」。圖為美軍F/A-18自航艦羅斯福號起飛。(圖/DVIDS)

※美海軍最大優勢：經驗

分析師認為，在可預見的未來，有一重要關鍵因素讓美艦隊能持續優於大陸艦隊，即實戰經驗。自二次大戰開打前，美國就持續在戰時與承平時期運用航艦，擁有豐富的操艦經驗並與海軍其他領域進行整合。

富奈爾強調，「我們好幾代人都擁有航艦作戰的經驗，我們擁有大量且不同的操作員、機工與技術人員。他們都曾在艦上服役，並傳承知識給後輩」。

CSIS的專家與倫敦大學國王學院的戰略學教授帕塔拉諾（Alessio Patalano）則表示，現代航艦擁需要一系列複雜的能力。對大陸而言，要有效利用航艦還有漫漫長路要走。換言之，擁有航艦跟實際投入戰鬥會有時間落差。

帕拉塔諾解釋，「這樣的複雜性來自於想要在移動平台上操作戰機，不論是技術研發還是協調都存在著困難度；加上支援與保護航艦的戰鬥群軍艦興建，更增添其投入實戰的複雜程度」。

此外，北京也缺乏將支援艦正確的混合並部署到正確位置的經驗，而這正是美國航艦打擊群的長處。這包括驅逐艦與巡防艦如何保護航艦免於來自潛艦與空中的威脅，以及如何為打擊群中的戰鬥艦提供維修與補給。

他強調，擁有航艦的國家已經很少；擁有全天候，不論任何天氣、白天、黑夜都能維持高作戰節奏的航艦更少之又少，只有美國才能如此。