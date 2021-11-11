嘉義市百年檜木老屋燒毀，嘉義市議員11日質詢消防局有關木造老屋的消安管理、住警器安裝等問題，消防局表示，協助文化局加強檢視古蹟、歷史建築的消安設備；文化局表示，協助屋主爭取中央補助原地重建。

市議員蔡文旭、李奕德、陳家平、張秀華以高雄城中城大樓大火造成慘重死傷為例，針對大樓消防安全檢查、住警器安裝等提出質詢，李奕德並對10月28日嘉義市北興街百年檜木老屋火災，督促市府消防局加強對弱勢家庭住宅、高風險的房子優先安裝住警器。

張秀華指出，嘉義市從2013年開始為弱勢族群、高風險老舊建築等安裝住警器，如今住警器已使用多年，也應持續換新才能維持示警的功能。

嘉義市政府消防局長蘇耀星指出，北興街檜木老屋火災初步調查起火點在1樓，有電線走火的跡象，已送消防署鑑定以釐清確切肇事原因，對於古蹟、歷史建物或有列冊追蹤的老屋，將協助文化局加強檢視消防設備。

蘇耀星表示，全市有9萬多戶，76％以上已安裝住警器，還有約2萬1000多戶未安裝，今年及明年都編100萬元經費持續推動安裝，至於汰舊換新住警器部分，只要接到居民或里長反映就會去汰換。

文化局長盧怡君表示，目前北興街檜木老屋的屋主希望現地重建，文化局將協助屋主爭取中央補助重建，相關事宜屋主與家人還在討論，等屋主清理完火災現場後，該局會安排文資委員會勘，再與屋主討論後續申請登錄歷史建築的可行性。