蘆洲光華路民宅4樓竄火　警消救出55歲婦人急送醫（翻攝照片／戴上容新北傳真）
蘆洲光華路民宅4樓竄火　警消救出55歲婦人急送醫（翻攝照片／戴上容新北傳真）

蘆洲光華路巷內某正在裝修的民宅4樓，11日近下午1時許發生火警，警消人員獲報後出動14車36人到場，火勢於15分鐘內撲滅，消防人員救出55歲婦人，婦人意識清醒，預防性送往北市新光醫院，警消表示，燃燒面積約5平方公尺，起火原因仍待調查。

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