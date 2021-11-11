蘆洲光華路民宅4樓火警 警消救出55歲婦人急送醫 13:542021/11/11 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘆洲光華路民宅4樓竄火 警消救出55歲婦人急送醫（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘆洲光華路民宅4樓竄火 警消救出55歲婦人急送醫（翻攝照片／戴上容新北傳真） 蘆洲光華路巷內某正在裝修的民宅4樓，11日近下午1時許發生火警，警消人員獲報後出動14車36人到場，火勢於15分鐘內撲滅，消防人員救出55歲婦人，婦人意識清醒，預防性送往北市新光醫院，警消表示，燃燒面積約5平方公尺，起火原因仍待調查。 南投仁愛國中小客車自撞翻覆 4人受困獲救送醫 目無法紀！21歲大哥朝警鳴槍教唆小弟頂罪 檢建請從重量刑 #婦人 #蘆洲 #光華路 #4樓 #警消 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 超級戰警腦中的行動檔案庫 助婦人愛子找回珍貴回憶 09:412021/11/11 社會 打疫苗新増2死 36歲女打BNT後一周亡 15:042021/11/10 生活 「異國軍醫」、「投資詐騙」老梗連發 淡水警接連成功阻詐 18:542021/11/10 社會 王品年底再開兩新品牌 首攻麻辣鍋吃到飽 09:572021/11/11 財經 老榮民酒駕遭逮嗆「認識官員」 下一秒竟發狂咬斷警所長手指 10:172021/11/10 社會 台南塑膠加工廠工安意外 禦寒絲巾遭機械捲入 7旬婦命危搶救中 11:292021/11/11 社會 瑪莎拉蒂主嫌送辦 是食品業小開 04:102021/11/11 社會新聞 股市阿土伯花近億元 捐22輛消防車 04:102021/11/10 生活新聞 葉毓蘭》保障警消健康 總員額必須鬆綁 09:092021/11/11 政治 走路擦撞婦人喊報警 新莊21歲男不爽持刀捅她屁股 11:082021/11/10 社會 18歲逢甲男大生被3煞打成重傷 校方急尋目擊者 18:322021/11/10 社會 社會熱門新聞 瑪莎拉蒂富少母下跪道歉！淚崩求見宋媽媽：我也是單親媽 - 社會 彰化食品小開暴打男大生重傷 富商爸上午將出面道歉 - 社會 富二代暴打男大生 父親淚崩致歉：瑪莎拉蒂是中古分期、與兒疏離接電話才知出事 - 社會 男大生遭暴打 鄰居談起富二代為人時回應耐人尋味 - 社會 瑪莎拉蒂富少毆人警方認錯 分局長記過 偵查隊長、所長調職 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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