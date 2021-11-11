天才調香師 Francis Kurkdjian魅力席捲各大品牌，不只自創品牌，還進軍迪奧，正式接任迪奧香水創意總監。

迪奧香水創意總監Francis Kurkdjian。（迪奧提供）

Francis Kurkdjian曾為許多香氛品牌創作多款令人驚豔的作品，包含迪奧香氛世家的前身-迪奧高級訂製香水的「黑潮香氛」與2004年推出的「Cologne Blanche白古龍香水」、Jean-Paul Gaultier的Le Male男香，更於2009年創立同名香氛品牌Maison Francis Kurkdjian；他曾獲法國彩妝雜誌Cosmétique Magazine「最佳調香師」的肯定，並於2009年獲頒法國藝術與文學勳章，是當今業界廣受矚目的香氛大師。

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Francis Kurkdjian出身於法國巴黎，是當今業界廣受矚目的香氛大師，在2009年與Marc Chaya共同創立同名香氛品牌Maison Francis Kurkdjian，擔任品牌藝術總監及首席調香師，該品牌於2017年由LVMH集團納入麾下，今年他更正式入主迪奧，持續發揮所長為迪奧創作高雅不凡香氣，也會持續兼任Maison Francis Kurkdjian品牌藝術總監一職。

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堪稱天才調香師的Francis Kurkdjian，年紀輕輕就嶄露頭角，25歲時就為Jean-Paul Gaultier創作個人首款男香「Le Male」，自此開啟他的調香生涯。他是充滿熱情的藝術家，也是才華洋溢的調香師，職涯初期的成功沒有讓他停下持續精進的腳步，對「香水」的概念懷抱著不懈的詰問與追求，更於2001年成立個人訂製香氛工坊。

在他的調香生涯中，曾為許多香氛品牌創作過多款令人驚豔的作品，包括迪奧香氛世家的前身-迪奧高級訂製香水的黑潮香氛，與2004年推出的「Cologne Blanche白古龍香水」。2008年他獲得法國彩妝雜誌Cosmétique Magazine「最佳調香師」肯定，多款香氛作品也於國際間獲獎無數，2009年他更獲頒法國藝術與文學勳章。

迪奧首席調香師François Demachy將承襲迪奧自1947年以來的香氛傳統今年正式交棒給Francis Kurkdjian，未來也將結合品牌獨特調香原材料和大膽調香創意，延續迪奧訂製精神。

法國天才調香大師Francis Kurkdjian除了接下迪奧香氛總監，也不忘為自有品牌「Maison Francis Kurkdjian」打造迷人的耶誕限定，他將耶誕節的歡愉精神注入生活，其中Baccarat Rouge 540水晶之燄香精推出全球限量300瓶限定版，由巴黎工匠純手工製作，精心刻畫燦爛金色的巴黎街景。