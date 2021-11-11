為了幫助台灣掌握淨零碳排的趨勢與商機，由台灣電力與能源工程協會、中華民國電力電子協會、科技部電力學門，高科大電機系籌辦的「第四十二屆電力工程研討會、第十八屆電力電子研討會」今明兩天登場，會中邀請行政院副院長沈榮津、工研院院長暨台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄、高科大校長楊慶煜、台電董事長楊偉甫等產官學研電力專家參與，共同探討新世代電力與能源科技研發與應用趨勢，幫助產業把握淨零商機，減碳又能賺錢，創造雙贏局面。

沈榮津蒞臨研討會，發表「能源轉型，經濟新動能」演講，指出2050年淨零轉型是全世界的趨勢，也是台灣的目標，台灣能源轉型將以再生能源引領電力結構轉型，朝淨零碳排目標邁進。回顧近來經濟的發展，他分析台灣經濟發展有三個利多，包括因美中貿易戰為台灣帶來新投資，美中科技戰為台灣帶來新訂單、新冠肺炎為台灣帶來好形象。他呼籲未來四年要因應國際發展趨勢，超前部署、升級轉型，並掌握三個機會，包括以智慧化數位化創造新價值、以電動化綠能化帶來新產業、以半導體為台灣帶來新發展，讓台灣持續在全球半導體領域佔有領先地位。

劉文雄表示，為了對抗極端氣候，全球已有130多個國家宣示2050年要達到淨零碳排的目標，因為地球只有一個，沒有人是局外人，台灣想要接軌國際走向淨零碳排，可從能源供給、需求使用、產業製造、環境永續、經貿法規等五大構面著手，訂出淨零排放短中長期策略，協助產業加入國際綠色供應鏈，帶動新的經濟成長動能，這不僅攸關競爭力，更關乎環境永續。台灣想要降低電力碳排放，必須積極發展再生能源、確保天然氣供應穩定、落實碳捕集與封存（CCUS）應用；在能源運用的解決方案順序上，需建立電力承載順序的思維、發展虛擬電廠的技術及擴展應用面，及推動需量反應穩定供電；在提升能源使用效率上，也可推動建築與製程智慧化的新科技。

電力工程研討會也安排多場產學論壇，其中，擔任「電業監管機制」產學論壇引言人的中山大學教授盧展南表示，具獨立行使職權的電業管制機關，在國外行之多年，比如美國聯邦能源管理委員會、北美電力可靠性公司或是英國天然氣與電力市場辦公室，透過專業人員管理公用電網運作，可提高專業技術能量及公信力，確保日益複雜且攸關國安的電力供應問題，做法值得台灣借鏡，期盼透過論壇的腦力激盪，共同找出台灣電力監管機構的作法與未來方向。

擔任大功率PCS（Power Conversion System）電力轉換系統之綠能應用產學論壇引言人的台大電機系教授暨工研院綠能所劉志文副所長指出，再生能源想要蓬勃發展，輔以完善儲能系統不可或缺，其考驗不只是電池等硬體設備，更攸關系統調度與管理能力，實施有效和安全的儲電和放電管理。其中PCS便是扮演不同種類分散式能源與連接電網系統之間重要的橋樑，可以將不同形式能源如離岸風力、太陽光電、儲能調節轉換成符合電網所需之電力形式饋入電網，並具備輔助電網調控功能。此外，功率半導體為PCS之關鍵零組件，影響系統的轉換效率、體積及性能，導入碳化矽功率元件，以其低切換損失、高溫度操作、高耐壓及高系統操作頻率等優勢，將符合PCS往更大功率、高效率發展趨勢，未來隨著台灣PCS技術發展更趨成熟，將助再生能源發揮最大效益。

電力工程研討會頒發九大專門獎項，包括產業典範獎的得主-資策會數位轉型研究所、社會典範獎的得主-工研院產業學院、教育典範獎的得獎者-成大特聘教授陳建富、產業傑出貢獻獎的得獎者-台電副總王耀庭及大同公司總處長林常平、學界傑出貢獻獎得獎者-德卅大學阿靈頓分校教授李偉仁、中華民國電力電子協會傑出貢獻獎-台北科大講座教授賴炎生。另外，科技部電力學門頒發新進人員研究成果獎獲獎人勤益科大助理教授姚宇桐、台科大助理教授陳坤隆、黃仁宏，也有多組報名參賽的專題論文，獲得電力應用實作論文觀摩競賽獎或優秀論文獎。

其中，獲得學界傑出貢獻獎的德卅大學阿靈頓分校教授李偉仁，經常回台分享國外電力經驗，引介美國德州如台灣獨立電網的結構下，提供獨立電網系統的實務做法與管理經驗。李教授以身為美國電機電子工程師學會最高榮耀IEEE FELLOW的身分，長期以來推薦數位國內學者晉升 IEEE FELLOW，為台灣爭光；另外，獲得產業傑出貢獻獎的大同公司總處長林常平，致力於獎勵電力電網人才，擔任電網人才發展聯盟獎學金評審主委多年，鼓勵後進不遺餘力；同樣獲得產業傑出貢獻獎的台電副總王耀庭，長期協助台灣建置智慧電錶、發展配電再生能源管理系統提高電網韌性，是台灣供電穩定重要推手。