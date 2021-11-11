金門縣警方在金寧鄉一處民宅查獲非法機上盒，全案連同查扣的7台機盒、教學說明書依違反著作權法等移送新北地檢署偵辦之二。（警方提供）

金門縣刑大呼籲支持正版、拒絕盜版，不購買及使用非法機上盒，共同維護著作財產權人及授權業者權益。（李金生攝）

非法多媒體機上盒也入侵離島金門，縣刑警大隊經過數月佈線，查獲王姓男子涉嫌自大陸進口，再轉賣用戶賺取差價，全案連同查扣的7台機盒、教學說明書依違反著作權法等移送新北地檢署偵辦。

縣刑大在今年5月間接獲民眾檢舉，指32歲王嫌涉嫌透過「小三通」貨運自對岸購入非法多媒體機上盒，以每台3000元至4000元不等的價格賣給用戶，提供民眾連結非法第4台侵權網站，並指導下載及安裝教學。

縣刑大與刑事警察局電偵大隊共組專案小組，在新北地檢署檢察官江長志指揮偵辦下，11／3在金寧鄉王嫌住處查獲電視多媒體機上盒7台、教學說明書及手機等證物。

警方說明，因為金門地區市場規模很小，期間王嫌並未大量囤貨，只維持備貨量7、8台，賣完再向對岸叫貨，其實每台僅賺取數百元利潤，但提供用戶連結侵權網站，觀看非法影音內容，已涉損害著作財產權人和合法取得授權業者的權益。

警方呼籲支持正版、拒絕盜版，不購買及使用非法機上盒，共同維護著作財產權人及授權業者權益，協助國內影音產業健康成長和發展。