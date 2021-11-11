Court vision on display 👀 pic.twitter.com/MIrnRSjHu4 — Los Angeles Lakers (@Lakers) November 11, 2021

韋斯布魯克11日在湖人與熱火例行賽，貢獻25分、14助攻與12籃板的大三元，不過湖人得以120比117延長險勝熱火，靠的還是蒙克包辦延長賽前5分，蒙克最後攻下全隊最高的27分，安東尼戴維斯也有24分、13籃板，布雷德利17分。

熱火打完上半場，雖以57比55領先湖人，招牌球星吉米巴特勒卻因右腳踝扭傷，提前缺席剩餘比賽，可惜湖人下半場沒有辦法趁機擴大領先優勢，主因出在韋斯布魯克仍然失誤過多，也讓湖人反而處於苦苦追趕頹勢，也帶4分落後進入末節。

熱火雖在末節取得106比97領先，湖人卻靠蒙克、布雷德利各一顆三分球帶領，打出13比2猛攻超前，其中包含韋斯布魯克最後52秒中距離，不過熱火馬上又靠希洛追平，可是韋斯布魯克又在最後27.4秒穩問投進中距離，湖人再次超前。

沒想到熱火前鋒塔克最後23.5秒漂亮上演補扣，比數再次變成112比112平手，湖人最後一擊交給韋斯布魯克，他選擇自己強行三分出手沒進，安東尼戴維斯空中第一時間想把球補進，可惜這一球還是彈框而出，比賽也宣告進入延長加賽。

蒙克延長賽一開始連取5分，帶起湖人7比2小高潮，儘管熱火有機會追上，鄧肯羅賓生與阿德巴約讀秒階段4罰中1，讓熱火錯失超前良機，湖人雖在最後18.7秒出現發球違例，幸好熱火搶投沒進，安森尼最後6.5秒兩罰中1，希洛又投三分沒進，戴特曼雖搶到進攻籃板，但他兩罰落空，宣告熱火落敗。