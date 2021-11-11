《小教父全新4K完整導演版》描繪藍領與白領間的階級惡鬥。（双喜電影提供）

由《教父》三部曲傳奇名導法蘭西斯柯波拉（Francis Coppola）所執導的《小教父全新4K完整導演版》今年參與金馬影展一開賣就秒殺，1983年上映的《小教父》集結多位當今A咖男星，堪稱是巨星小鮮肉時期的精彩圖鑑，盡收湯姆克魯斯（Tom Cruise）、麥特狄倫（Matt Dillon）、派屈克史威茲（Patrick Swayze）等男星全盛時期的俊俏身影。

柯波拉1980年陷入財務低潮期時，收到一所學校學生的請願書，希望他能將受青少年喜歡的小說《小教父》搬上大銀幕，柯波拉發現這部小說在青少年之間相當受歡迎，故事圍繞在一群窮困的街頭小子與富家子弟之間的階級鬥爭帶來的悲劇性衝突，充滿青春、熱血、義氣、茫然等元素。

為了抓住即將消逝的青春，柯波拉與製作團隊展開大規模的選秀，當時連丹尼斯奎德（Dennis Quaid）與西恩潘（Sean Penn）等人都搶著參與選角，幾乎都不超過20歲，電影跟海報都可以看出導演特別以「日落」代表美麗又稍縱即逝的青春，也同時致敬了《亂世佳人》，《小教父》開啟了美國青少年電影的風潮，對近代少年幫派電影響頗深。

《小教父》中可尋找到「阿湯哥」湯姆克魯斯身影以外，其他焦點巨星的風采也不能錯過，「少女偶像始祖」麥特狄倫在片中走義氣派大哥形象的「達拉」，帥氣又痞痞的樣子當時風靡萬千少女，女主角「櫻桃」由超人的媽媽黛安蓮恩（Diane Lane）飾演，她在電影裡嗆辣又聰明動人的樣貌也讓她成為當時的青少年偶像。

男主角「小子」由曾客串《蜘蛛人：驚奇再起》的湯瑪斯哈威爾（C.Thomas Howell）擔綱，飾演男主角大哥的是《第六感生死戀》已逝男星派屈克史威茲（Patrick Swayze），還有《白宮風雲》羅伯洛（Rob Lowe）、《小子難纏》雷夫馬奇歐（Ralph Macchio）、《驚爆時刻》艾米里埃斯特維茲（Emilio Estevez）等人連袂演出。

《小教父》當年讓不少演員嶄露頭角，堪稱巨星製造機，當年因為電影公司的決策僅有91分鐘，這次的修復版，大導從原始底片挖出重建被剪掉的幾場戲，因此將比1983年上映版本多了20幾分鐘，更忠於原著小說。法蘭西斯柯波拉導演更將參加本屆金馬電影大師課，透過視訊跟台灣粉絲熱線，分享他多年來的電影創作經驗，還有重新剪輯《小教父》的初衷，身為粉絲的魏德聖導演對於能跟當代傳奇大導對談也表示相當興奮。

《小教父全新4K完整導演版》將於12月3日在台上映，電影描繪60年代美國小鎮中貧窮的「油頭小子」跟上流階級的「公子哥」向來水火不容，有一天單親貧窮的小子意外邂逅富家女櫻桃，富二代心生不滿藉此報復，小子的好友強尼為了救友失手殺人，兩人逃亡時透過《亂世佳人》尋找心靈寄託，但藍領階級跟白領階級的惡鬥早就一觸即發。