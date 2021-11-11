每年耶誕前都是出國旺季，今年因疫情國境管制還是無法出國，「偽出國」裝置成了吸客機；大江購物中心全台首發「501號聖誕市集」，匯集世界巧克力大賽金牌「Cona’s妮娜巧克力」、與台灣小農合作的果乾「果嶼 good island」、網購熱銷奶酥醬「酥酥有練過」及桃園在地網美咖啡店「好咖咖啡」、「香草蛋糕舖」等特色快閃店舖，成了新打卡景點。

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示，因疫情無法出國也可以來大江享受「偽出國」的樂趣，除了有好吃的、好拍照之外，APP會員於即日起至30日在指定店櫃當日消費累積滿5仟元即可參加線上轉轉樂遊戲一次，就有機會獲得價值萬元的國內旅遊金。

此外，持桃園市政府加碼的「好市乘雙券」於館內消費滿500元，即可參加抽獎活動，就有機會獲得iPhone 13、Garmin Watch、汽車和千萬好房等超級大獎。

每年11月下旬，全台商場的聖誕節氣氛佈置陸續登場，近年來的藝術裝置更是年年出奇招，桃園青埔商圈的大江購物中心率先打造英式主題聖誕，一樓中庭現場最受矚目的是一輛倫敦經典紅色造型巴士，四週佇立多座高度約4.6公尺、超過一層樓高且氣勢宏偉的莊園古典拱門，由萊美石材質排列而成的仿紅磚牆面搭配多款藝術造型燈飾，加上英倫街景的英國皇家衛兵、紅色電話亭等，吸引不少逛街的顧客停下腳步合影。