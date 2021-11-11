新加坡確診人數高，近來夜間動物園（Night Safari）瀕臨絕種的亞洲獅在與染疫工作人員接觸後確診；附近的日間動物園也傳出有一頭非洲獅中鏢。目前累計5頭獅子染疫。

新加坡夜間動物園有4頭亞洲獅在與感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的園方人員接觸後，本週稍早確診。

「海峽時報」（The Straits Times）報導，新加坡國家公園局的動物與獸醫事務組（AVS）昨天晚間表示，日間動物園（Singapore Zoo）也有一頭非洲獅生病，採檢後確定感染COVID-19。

AVS說，先前已要求動物園經營者萬態保育集團（Mandai Wildlife Group）將夜間動物園的9頭亞洲獅、日間動物園的5頭非洲獅分成2組隔離。

這包括已確診的5頭獅子。所有獅子都已被隔離。

萬態保育集團一名發言人昨天表示，園內生病的獅子目前狀況算敏捷、有活力，預計很快就會完全恢復。

發言人說，染疫員工恢復情況都算良好，但未透露確診的員工人數。這些案例可能是各自在不同情況下被感染，反映出新加坡整體社會的疫情現況。

新加坡目前每天新增確診人數維持在2000多至3000多人之間，截至10日為止，累計22萬7681人確診，其中540人病故。星國總人口約545萬人。（編輯：馮昭）1101111