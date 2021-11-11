桃園市桃園大廟景福宮12日8至19時，在桃園市部分道路舉行「歲次辛丑景福宮祈安建醮遶境」活動。（警方提供）

桃園市桃園大廟景福宮12日8至19時，在桃園市部分道路舉行「歲次辛丑景福宮祈安建醮遶境」活動，跨越桃園區、蘆竹區及八德區3地，約100人參加，車輛上午10台，下午22台，警方呼籲，遇遶境車隊時，耐心等候勿催促、穿越遶境車隊，並遵守交管人員指揮有序行車。

桃園警分局表示，將派遣警力全程疏導，另部分道路交通管制如下：

景福宮前：

1.時間：11月12日14時30分至15時，遶境車隊於景福宮前立水燈牌。

2.管制路段：中正路與成功路口往景福宮方向，民生路與中山路口往景福宮方向，博愛路與中正路口往廟前方向及中山路與民族路口、中山路與民權路口往景福宮方向。

成功陸橋：

1.時間：11月12日17至18時，遶境車隊於成功陸橋上立水燈牌，橋下放水燈。

2.加強疏導路段：遶境車隊於成功路與長壽路口往成功路方向暫停於雙向外側，內側車道正常依序通行，請用路人配合交管指揮，並注意行車安全。