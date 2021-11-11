嘉義縣長翁章梁強調極光哈密瓜特別尊貴，堪稱是哈密瓜界的愛馬仕。（呂妍庭攝）

秋作極光哈密瓜進入盛產季，今嘉義縣政府舉辦上市行銷記者會， 六腳鄉農會總幹事陳宥樺（左）與農友們一起行銷極光。（呂妍庭攝）

秋作極光哈密瓜進入盛產季，今嘉義縣政府舉辦上市行銷記者會。（呂妍庭攝）

秋作極光哈密瓜進入盛產季，今嘉義縣政府舉辦上市行銷記者會。（呂妍庭攝）

秋作極光哈密瓜進入盛產季，今嘉義縣政府舉辦上市行銷記者會，嘉義縣長翁章梁鼓勵民眾趁鮮搶買，指極光哈密瓜十分搶手，連他要買都得排隊，尤其一分地雖產出2000顆哈密瓜，只有25％能掛上極光標章，且上市前要經過農藥殘留等檢驗，甜度達14度以上，果實橢圓無裂果與病害，「特別尊貴」，堪稱是哈密瓜界的愛馬仕。

嘉義極光哈密瓜是卡密拉品種，縣府特別以「嘉義極光－歐若拉」命名，並製訂嘉義極光品牌標章，除要符合相關規範外，為方便消費者識別，嘉義極光腰身都貼有產地輔導單位核發的標章貼紙，如「身分證」般標有編碼可追溯生產農友。

瓜農呂世能指出，哈密瓜至少要在溫室內70天才能採收，熟度最剛好，甜度與焦糖味才會呈現，也因為溫室可阻隔風雨，栽培過程更完善，減少病蟲害也減低用藥，栽種使用微氣候調節系統及滴灌，網紋才會更細緻平均。

翁章梁表示，嘉義極光產期很短，每年春秋各4周，加上哈密瓜不是工業產品，不是加班一個晚上就可大量產出，要細心照顧、挑選、包裝出貨，目前訂單已爆滿，想吃還要耐心等候。

翁章梁形容極光哈密瓜口感爽脆，吃完嘴巴有濃濃焦糖香，不愧是哈密瓜界愛馬仕，今上市行銷記者會多位議員、農會總幹事都到場響應，邀請民眾一起來嘗鮮。