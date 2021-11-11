國內疫情趨緩且穩定控制，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日宣布，11月16日起至11月29日仍維持全國二級警戒，同時16日起開放有陪侍服務的八大行業，符合防疫規範的業者可開放營業。由於百貨賣場日前已開放試吃，市場試吃是否也將開放？對此，指揮中心表示，經濟部還有一些考量，據了解是還沒有要提出修改意見給指揮中心。

11月16日起，國內仍維持現行戴口罩規定，外出時應全程佩戴口罩，但從事運動、唱歌、拍攝個人/團體照、直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課、農林漁牧工作者於空曠處工作、於山林(含森林遊樂區)、海濱、溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動，或在外出時有飲食需求，得免戴口罩。營業場所及公共場域維持應遵守實聯制、量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變。

與此同時，11月16日起，有陪侍服務的合法休閒娛樂場所也可有條件復業。條件包括符合共通性原則如實聯制、量體溫、除飲食等例外情形外，全程戴口罩、從業人員健康監測、良好通風、充足清消設備、每日至少2次環境/物品清消等。從業人員方面，應至少接種１劑疫苗滿14天，首次服務前應提供 3 日內的抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢驗陰性證明。復業前，業者需提出申請並經地方政府核准，若有提供餐飲、民俗調理、美容美體、視聽歌唱等服務或營業項目者，須另依相關指引辦理。

陪侍服務場所復業後，若未完整接種２劑疫苗滿14天之從業人員，須每週１次抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢驗。而完整接種2劑疫苗滿14天之從業人員，則無須每週1次抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢驗。顧客進場是，應提供至少接種1劑疫苗證明，且滿14天之證明。

由於日前百貨、賣場的試吃已經開放，外界關注其他地方的試吃會不會開放？對此，醫療應變組副組長羅一鈞表示，經濟部對百貨賣場的試吃是在11月8日修正，傳統市場、市集則還沒有修改指引，是經濟部中部辦公室主管，目前第一線執行的部分會有一些考量，據了解是還沒有要提出修改意見給指揮中心。

現行口罩規定維持不變。(指揮中心提供)