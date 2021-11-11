台中市長盧秀燕致贈達觀部落文化健康站加菜金，祝福所有長輩健康快樂。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕前往部落廣場魚筌體驗教室視察原民見學聚落平台推動成果。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕前往部落廣場魚筌體驗教室視察原民見學聚落平台推動成果。（王文吉攝）

盧秀燕大讚原住民手作農特產品好吃又天然。（王文吉攝）

台中市府啟動為期2天的「和平專案」，市長盧秀燕11日視率隊視察和平區達觀部落文化健康站，她表示，達觀文健站1年編列200萬元經費，由3位照顧員技術士提供長輩完善的照顧。盧秀燕並穿上原民服飾與長者歡唱泰雅歌謠，最後致贈加菜金，祝福所有長輩健康快樂。

「和平專案」首日上午安排訪視達觀文健站及原民見學聚落平台推動成果，包含市議員林榮進、冉齡軒、朱元宏、市府祕書長黃崇典、副秘書長陳如昌、原民會主委林益陸、研考會主委吳皇昇、民政局長吳世瑋、建設局長陳大田、和平區長吳萬福等均到場。

盧秀燕表示，台中市開設23個文化健康站，其中和平區12站、都會區11站。文化健康站不僅提供原民長者的健康照護與日常陪伴，更推動原住民文化推廣保存與交流。疫情趨緩後啟動和平專案，親自視察當地建設，了解居民生活所需，讓市府在編列預算上更達實質效益。

盧秀燕提到，和平區55歲以上原住民有5000多位，其中居住在山區的長者有1200位，目前第1劑疫苗施打率已達8成，第2劑僅3成。因國內疫情逐漸趨緩，和平區旅客漸多，呼籲在地人應儘速接種疫苗，提升保護力，12歲以下孩童也應儘早接種流感疫苗，做好自身防護。

盧秀燕也前往部落廣場魚筌體驗教室視察原民見學聚落平台推動成果暨原民見學體驗，利用五感體驗，進入部落生活，優化部落見學環境，並以泰雅族GAGA的部落互助與共享精神成立合作社組織，打造有別一般觀光模式的部落旅行，引導大小朋友進入部落生活。

盧秀燕說，市府推動原民見學體驗計畫，讓外地民眾進到和平地區，規劃原民飲食、原民景觀、生活方式等6條體驗路線。盧秀燕也品嘗原民餐點，大讚好吃又天然，搭配山上優美風景及熱情的在地原住民，歡迎大家在疫情緩和之際來和平區遊玩。

盧秀燕表示，原住民族產業創新價值計劃以「前店」、「後廠」經濟產業政策模式，透過前店硬體建設、計畫行銷，將後廠產業帶出，在市府原民會主委林益陸帶領下，扶植產業聚落，推動3年期程的原民見學聚落平台計畫。未來跨局處規劃下個3年期程計劃，將有趣且美麗的地方民俗推廣給更多人，興旺原鄉產業。

原民會說明，透過見學計畫的輔導，發掘部落體驗接觸點，並將泰雅文化的多元內涵、在地農特產、自然生態資源，及部落餐飲、工藝、接待家庭、嚮導等整合與串連，規劃6條見學體驗遊程，以「山是一所學校」為題，從森林裡學習與大自然共處的「獵人遊程」，以及「森活發酵」感受泰雅文化的萬種風味。