拿下冠軍的林志成領獎時笑得合不攏嘴。（張亦惠攝）

評審團與獲獎農民大合照。（張亦惠攝）

嘉義縣竹崎地區農會2019年開始舉辦柑桔評鑑，今年邁入第三屆，11日在竹崎地區農會內埔辦事處評鑑並公布成績，由首次參賽的坑頭村陳志成拿下冠軍。評審團也表示，今年整體肉質、風味更勝以往。

拿下冠軍的71歲林志成說，自己從年輕就開始種椪柑，已超過50年，目前種植約1公頃的椪柑、葡萄柚跟柳丁，每年收成約3萬斤的椪柑，都寄至拍賣市場居多，今年是初次參賽，沒想到就拿下冠軍，非常開心。

竹崎地區農會總幹事林孟怡表示，今年共有76組參賽，賽況非常激烈，評審依據外觀、肉質風味、糖度做評選，農會平時辦理種植技術研習，今天也算是驗收，除此之外還用心找出種植技術好但不善行銷的果農前來參賽，讓農民技術交流，也打響竹崎椪柑的名聲。

今年評審團有嘉義大學名譽教授呂明雄、李堂察、教授盧永祥、副教授張栢滄、林明瑩、台南區農業改良場副研究員張汶肇及嘉義農試所助理研究員陳祈男，呂明雄說，台灣椪柑種植面積從1萬4000多公頃減少到現在的5000多公頃，未來還是有市場，農民要有信心繼續努力提升品質。

呂明雄表示，這批椪柑開花期 天氣不錯但生長初期遇到春旱成長較慢，5月中時開始陸續有雨加快生長，因此今年椪柑甜度較去年稍低，但風味跟口感都更好且細緻，近年來極端氣候問題加劇，農民在栽培管理上也更困難，需要隨氣候改變管理方法。

林孟怡指出，前幾年竹崎鄉椪柑種植面積約580公頃，目前略減至560公頃，因氣候變化多端椪柑難顧，部分農民轉作黃金果或牛奶果等新興作物，針對氣候變遷，農會也辦理多場栽培管理相關技術課程，希望幫助農民種得更好。

得獎名單：

冠軍坑頭村林志成；亞軍內埔村柳詠騰、坑頭村黃永安、塘興村劉泓緯；季軍義仁村林耀加、內埔村柳營套、內埔村劉瑞源、塘興村劉信瑩。